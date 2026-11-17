Beim Wärme-Contracting der einhundert Energie GmbH sollen künftig rund 1.000 Haushalte Wärme aus Wärmepumpen beziehen. Der Kölner Energiedienstleister finanziert den Großteil der Investition und übernimmt den Anlagenbetrieb.

Einhundert meldet 90 vertraglich gesicherte Wärmeprojekte auf Basis von Rahmen- und Projektverträgen. Als einzelnes Projekt nennt das Unternehmen eine eigenständige Heizzentrale oder Wärmepumpenkaskade. Davon sind 17 Anlagen nach eigenen Angaben einzeln zur Umsetzung beauftragt, im Bau oder bereits installiert.

Bei der GWK laufen acht Wärmepumpenkaskaden

Mit der Gesellschaft für Wohnungsbau des Kreises Uelzen (GWK) hat einhundert einen Rahmenvertrag über 81 Wärmepumpenkaskaden geschlossen. Auf Nachfrage von Solarserver.de erklärte der Energiedienstleister, dass alle 81 Kaskaden in den 90 gemeldeten Projekten enthalten sind. Acht davon sind laut einhundert bereits in Betrieb. Die übrigen 73 GWK-Kaskaden will das Unternehmen bis 2032 schrittweise planen und umsetzen. Mieterstrom bietet die GWK seit 2024 an.

Bei der GEWOBA Nord folgt die Photovoltaik auf die Wärmepumpen

Die GEWOBA Nord stellt nach Unternehmensangaben 83 Wohneinheiten in Schleswig-Holstein auf Wärmepumpenkaskaden um. Die Installation steht laut einhundert kurz vor dem Abschluss. Die Photovoltaikanlage soll anschließend folgen. „Für uns als Wohnungsbaugenossenschaft war entscheidend, Wärmeversorgung und Photovoltaik aus einer Hand zu bekommen“, sagte Thomas Buschmann, Leiter Bestandsmanagement bei der GEWOBA Nord.

Auch die Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 erweitert ihre Zusammenarbeit mit einhundert um die Wärmeversorgung. Nach Angaben des Energiedienstleisters rüstet sie erste Liegenschaften auf Wärmepumpen um. Seit 2024 bietet die Genossenschaft einhundert zufolge rund 500 Haushalten Mieterstrom an. Bei der privaten HHB GRUPPE aus Bremen begann die Zusammenarbeit beim Mieterstrom bereits 2018. Seit Ende 2025 setzt das Unternehmen nach Angaben von einhundert auch auf Wärmepumpenkaskaden im Contracting.



Die Beispiele aus Uelzen, Berlin und Bremen zeigen, wie einhundert bestehende Mieterstrompartnerschaften um die Wärmeversorgung erweitert.

Wärme-Contracting von einhundert regelt Finanzierung und Betrieb

Einhundert übernimmt nach eigenen Angaben neben dem Großteil der Finanzierung auch die Planung und Errichtung der Anlagen. In den Liegenschaften tritt das Unternehmen langfristig als Wärmelieferant auf. Die Pressemitteilung nennt einen vertraglich vereinbarten Baukostenzuschuss der Wohnungsunternehmen. Auf Nachfrage verwies einhundert auf eine Projektierungsgebühr, die unter anderem die raumweise Heizlastberechnung und den hydraulischen Abgleich umfasst. Aus der Antwort geht nicht hervor, ob beide Begriffe dieselbe Zahlung bezeichnen.

Der Wärmepreis für die Haushalte setzt sich laut einhundert aus einem Grundpreis und einem verbrauchsabhängigen Arbeitspreis zusammen. Das Unternehmen kalkuliert beide Bestandteile für das jeweilige Objekt. Bei gekoppelten Anlagen soll der vor Ort erzeugte Solarstrom einen Teil des Strombedarfs der Wärmepumpen decken.

Quelle: einhundert Energie GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH