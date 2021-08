Windenergie: EEG-Auktion am 1. September „droht“ Überzeichnung

Foto: Ingo Bartussek/stock.adobe.com

Der leichte Aufschwung in der heimischen Windbranche hält an: Ende Juli hatten die beiden Branchenorganisationen, Bundesverband Windenergie und VDMA Power Systems, mit 971 MW brutto ein Ausbauplus von 62 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bekanntgegeben. Aktuell zeichnet sich ab, dass die dritte und letzte Auktionsrunde in diesem Jahr überzeichnet sein wird. Dieses Phänomen hatte es - abgesehen vom vergangenen Dezember – zuvor jahrelang nicht gegeben.

