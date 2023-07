Neu: Energiekommune 7/23 – Zeitschrift für kommunalen Klimaschutz

+++ GEG und Kommunale Wärmeplanung +++ saisonale und multifunktionale Wärmespeicher +++ Fluss- und Abwasserwärmepumpen +++ Windenergie-Repowering im neuen Rechtsrahmen +++ E-Autos im kommunalen Fuhrpark +++ Zahlungen an Kommunen aus Wind- und PV-Parks +++ Grüne Gewerbegebiete +++ Regionale Solarpflicht +++

Am 6. Juli ist die neue Ausgabe 7/23 der Zeitschrift Energiekommune erschienen. Energiekommune ist der Infodienst für den lokalen Klimaschutz.

Sichern Sie sich jetzt mit einem kostenlosen Test drei aktuelle Monatsausgaben – einschließlich der aktuellen Ausgabe! Wählen Sie zwischen Printheft und PDF-E-Paper!

Dies sind die Schwerpunktthemen der aktuellen Ausgabe:

Neue Förderung für Energieberatung jetzt ohne kommunale Co-Förderung

Zum 1. Juli hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) mit einer sehr kurzen Frist von wenigen Tagen die Förderrichtlinien zur Energieberatung für Wohngbäude (EBW) geändert. Dies ist für einige Kommunen, Energieberater:innen und Hauseigentümer:innen ein Ärgernis.

Solarausbau-Gesetz: Habecks Solarpaket I wird konkret

Mit dem Solarausbau-Gesetz plant das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), das in seiner Photovoltaik-Strategie angekündigte Solarpaket I auf den Weg zu bringen. Ein Referentenentwurf für das „Gesetz zur Steigerung des Ausbaus photovoltaischer Energieerzeugung“, kurz: Solarausbau-Gesetz, liegt der Energiekommune-Redaktion vor.

Blinklicht-Aus an Windparks nochmal verschoben

Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) möchte die Deadline, wann mit dem nächtlichen Blinken der meisten Windparks Schluss sein soll, ein weiteres Mal verschieben.

E-Autos im kommunalen Fuhrpark

Elektroautos kommen in immer mehr Kommunen zum Einsatz. Dies kann auch ein Anlass sein, das Mobilitätsmanagement in der Verwaltung zu optimieren.

GEG und kommunale Wärmeplanung

Die Ampelkoalition will das novellierte Gebäudeenergie­gesetz eng mit der kommunalen Wärmeplanung verzahnen. Was bedeutet das für Städte und Gemeinden?

Interview mit Max Peters: Wärmeplanungsgesetz ist wichtig

Dr. Max Peters, Leiter des Kompetenzzentrums Wär­mewende der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW) unterstützt u.a. Kommunen, um den Anteil er­­neu­erbarer Energien im Wärmesektor zu erhöhen. Die Energiekommune sprach mit ihm über Gesetze für die kommunale Wärmeplanung.

Großwärmespeicher: Dreh- und Angelpunkt der Wärmewende

Für die Wärmewende in Kommunen werden Großwärmespeicher eine zentrale Rolle spielen. Sie speichern Industrieabwärme, Power to Heat und/oder Solarthermie. Aktuell nehmen einige Saisonal- und Mehrzweckspeicher-Projekte in Deutschland Gestalt an.

Interview mit Speicherexperte Dirk Mangold (Solites)

Dirk Mangold, Leiter des Steinbeis-Forschungsinstituts Solites, forscht seit den 1990er-Jahren an saisonalen Wärmespeichern. Er sagt, wo die Technologie, die heute bei vielen Fernwärmeversorgern in den Fokus gerät, aktuell steht.

Solarthermie für Bad Rappenau spart Brennstoff

Der private Betreiber des Fernwärmenetzes in Bad Rappenau hat eine 29.000 Quadratmeter große Solarthermieanlage bestellt. Sie soll Brennstoff sparen und ist Teil eines innovativen Gesamtkonzepts, in dem am Ende neben Fernwärme auch klimaneutrales Gas für das Erdgasnetz erzeugt wird.

Windkraft: Repowering mit Turbo

Für das Repowering von Windparks haben Bundesregierung und EU neue Rechtsgrund­la­gen gelegt, an die sich auch kommunale Genehmigungsbehör­den noch gewöhnen müssen. Vereinfachte Verfahren sollen die Genehmigungen beschleunigen.

Shrimps aus Grünem Gewerbegebiet

Grüne Gewerbegebiete sind eine gute Möglichkeit für Kommunen, bei Neuansiedlun­gen zu punkten. Mecklenburg-Vorpommern hat dafür ein Zertifikat entwickelt. Von den Erfahrungen sollen nun auch weitere Kommunen im EU-Ostseeraum profitieren.

Kommunale Compliance und Erneuerbare

Der Grat, der einen Bürgermeister vom Gefängnis trennen kann, ist durchaus schmal, wenn er Investoren von Zahlun­gen für einen guten Zweck in seiner Gemeinde überzeugt. Doch bei Solar- und Windparks ist eine finanzielle Zuwendung an die kommunale Kasse legal, wenn sie sich an bestimmte gesetzliche Regelungen hält.

Wärme aus Flüssen und Abflüssen

Wasser-Wasser-Wärmepumpen können Energie nicht nur aus dem Grundwasser ziehen, sondern auch aus Flüssen, Kanälen und Abwasserleitungen. Bisher nutzen nur wenige Kommunen und Wärmenetzbetreiber dieses Potenzial.

Solarpflichten bleiben Flickenteppich

Die Ampelkoalition im Bund macht zurzeit keine Anstalten, die im Koalitionsvertrag angekündigte Solarpflicht für Gewerbedächer durchzusetzen, stattdessen beschließen immer mehr Bundesländer eigene Solarpflichten. Eine der weitreichendsten ist die stufenweise Verpflichtung, die Scharz-Grün in Nordrhein-Westfalen einführt.

Windpark bringt Geldsegen für die Feuerwehr

Der Bürgerwindpark Langenzenner im Ortsteil Laubendorf (Landkreis Fürth) nutzt die aufgrund des turbulenten Strommarktes deutlich erhöhten Einnahmen aus seinen sechs Windkraftanlagen, um freiwillig Einrichtungen in der Gemeinde zu unterstützen.

Hier können Sie die Zeitschrift Energiekommune drei Monate lang kostenlos testen!

Energiekommune ist der Infodienst für den kommunalen Klimaschutz. Die Zeitschrift erscheint monatlich im Verlag der Solarthemen Media GmbH, zu der auch der Solarserver gehört sowie der Infodienst Solarthemen.