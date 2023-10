Huawei präsentiert stolz den FusionSolar Bus

Eine mobile Bühne, die die Innovationen von FusionSolar lebendig macht: Mit einem Fokus auf Bildung und Präsentation ist der Event Bus ein einzigartiges Angebot, das Expertenwissen und die neuesten Produkte und Technologien von FusionSolar direkt vor Ort bietet.

Für wen wurde der Bus entwickelt?

Der FusionSolar Bus ist für alle da, die mehr über die Produkte von Huawei FusionSolar lernen möchten – ganz gleich, ob Sie schon lange in der Solarbranche tätig sind oder neu in diesem Bereich arbeiten. Es handelt sich um ein komplettes mobiles Schulungs- und Präsentationszentrum, in dem Teilnehmer hands-on Erfahrungen sammeln und tiefe Einblicke in die Welt der Solartechnologie gewinnen können. Damit eignet er sich ideal, um Mitarbeitern die vielfältigen Themen der Solartechnik und die Produkte von Huawei näher zu bringen.

Was bietet der Bus?

Neben Platz für 6 Personen bietet der Bus ein breites Schulungsangebot, das keine Fragen offenlässt. Von Einsteigern bis zu erfahrenen Profis: Unsere Schulungen decken eine Vielzahl an Themen ab, darunter

– Residential Installation und Inbetriebnahme

– Residential Smart Charger Expertenwissen

– Gewerbe (C&I) Produkt Portfolio

– FusionSolar Portal und App

u.v.m.



Warum FusionSolar mobil?

Weil wir Innovation und Wissen teilen möchten. Weil wir Ihnen und Ihren Mitarbeitern die neuesten Huawei Produkte, Trends und Technologien direkt vorstellen möchten. Weil wir die Zukunft der Solartechnologie gemeinsam gestalten wollen.

Also, warten Sie nicht. Buchen Sie den FusionSolar Event Bus jetzt und werden Sie Teil der Solar-Revolution.

