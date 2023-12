Wachstum auf dem Ökostrom-Marktplatz Stromee

Über den Marktplatz Stromee verkaufen mittlerweile mehr als 20 dezentrale Erzeuger regenerativen Strom. Die Kundenzahl liegt bei mehr als 100.000.

Die Nachfrage für das Angebot des Ökostrom-Marktplatz Stromee nimmt zu. Wie der digitale Energieanbieter aus Berlin mitteilte, nutzten mehr als 100.000 Kundinnen und Kunden die Optionen. Dabei geht es um Ökostrom und Smart-Home. Im letzten April hatte das Unternehmen von mehr als 80.000 Nutzenden berichtet. Mittlerweile böten mehr als 21 dezentrale Erzeuger von Ökostrom aus Deutschland ihre Energie auf der Plattform an.

Kundinnen und Kunden können aus Photovoltaik, Windenergie und Biogasanlagen auswählen. Die jeweiligen Anbieter präsentieren sich dabei auf der Webseite. Bei den Anlagen handelt es sich um solche, die für den gelieferten Strom keine EEG-Vergütung in Anspruch nehmen können. Die Tarife bei Stromee sind preislich vergleichbar mit anderen Ökostromangeboten.

Neben Strom findet sich auch ein Angebot von Ökogas. Dabei beziehen die Kundinnen und Kunden zwar Erdgas. Das Unternehmen gleiche diese laut Webinformation aber durch zertifizierte Klimaschutzprojekte weltweit aus. Die Projekte erfüllten den Verified Carbon Standard, und der TÜV zertifiziere die Gastarife als klimaneutral.

Mario Weißensteiner, Mitbegründer und Geschäftsführer von stromee sehe die Zukunft der Energiebeschaffung als „grün“, digital und sektorübergreifend, heißt es weiter. „Ich habe 1998 meine Ausbildung in der Energiewirtschaft begonnen und es war für mich noch nie so spannend wie heute in dieser Branche zu arbeiten“, sagt er.

Stromee ist eine Marke der homee GmbH. Die Gesellschaft wiederum ist ein Joint Venture der Energie Steiermark Kunden GmbH, der Novaco Invest GmbH und der Codeatelier GmbH.

Quelle: Stromee | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH