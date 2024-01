Neu: Energiekommune 1/24 – Zeitschrift für kommunalen Klimaschutz

+++ Wärmeplanungsgesetz gilt +++ Neue Regeln für die Windkraft +++ Dänemarks Wärme 2030 fossilfrei +++ Moorschutz mit Photovoltaik als kommunale Chance +++ Details zur BEG +++

Am 8. Januar ist die neue Ausgabe 1/24 der Zeitschrift Energiekommune erschienen. Energiekommune ist der Infodienst für den lokalen Klimaschutz.

Dies sind die Schwerpunktthemen der Ausgabe 1/24:

Wärmeplanungsgesetz gilt jetzt

Am 1. Januar 2024 ist das Wärmeplanungsgesetz (WPG) in Kraft getreten. Auf alle Kommunen kommt damit

– früher oder später – eine neue Aufgabe zu. Das haben sie jetzt zu beachten.

Der Wind dreht sich

Nach Jahren der Flaute wird in Deutschland jetzt wieder so viel Windenergie-Leistung genehmigt wie lange nicht mehr. In Nordrhein-Westfalen regelt jetzt ein Bürgerenergiegesetz, dass sich künftig alle neuen Windräder mit finanzieller Beteiligung von Bürger:innen und/oder Kommunen drehen.

Dänemarks Wärme bis 2030 fossilfrei

In Dänemark ist Fernwärme die wichtigste Wärmequelle. Noch fußt sie zu 25 Prozent auf fossilen Energien und zur Hälfte auf Biomasse. Doch zunehmend sollen Großwärme­pumpen zum Einsatz kommen.

Moorschutz als kommunale Chance

Für viele Kommunen ist die Wiedervernässung von Mooren einer der stärksten Hebel für den Klimaschutz. Die Stadt Greifswald hat mit ihrer Moorschutzstrategie und einer eigenen Moormanagerin Neuland betreten. Auch Photovoltaik kann dem Moor helfen.

EE-Wärmeversorgung in Bamberg

Für ein neues Quartier auf alter Baufläche setzen die Stadtwerke Bamberg auf eine Wärmelieferkonzept mit Nahwärmenetz, Abwasser und Wärmepumpen.

Neue Details zur Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) 2024

Zunächst schien nach dem Beschluss des Haushaltsausschusses des Bundestages im November 2023 alles klar zu sein bei der kommenden Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Doch aufgrund knapper Haushaltsmittel hat die Regierung einen neuen Vorschlag für die Förderrichtlinie vorgelegt mit teils geringeren Fördersätzen. Ihn hat der Haushaltsausschuss beschlossen.

Energiekommune ist der Infodienst für den kommunalen Klimaschutz.