Neu: Solarthemen-Ausgabe 571 ist erschienen

Neue Boni für heimische PV-Industrie

Die europäischen Hersteller von Photovoltaikprodukten, vor allem die Modulhersteller, stehen unter Druck. Denn die Preise für PV-Module sind weiter gesunken. Um ein Abwan­dern der Industrie zu verhindern, fordert die Solarbranche neue Resilienzboni.

Udo Möhrstedt im Interview: Die Photovoltaik ist unschlagbar

Der studierte Physiker hat schon 1982 die Firma IBC gegründet und war bis Ende 2023 deren Vorstandsvorsitzender. Zum Jahreswechsel gab der 83-Jährige die Position in andere Hände und begleitet die IBC Solar AG nun im Aufsichtsrat. Einige Jahre wirkte Möhrstedt auch als Vorsitzender des Bundesverbands Solarenergie daran mit, für die PV mehr politische Unterstützung zu erhalten. Die Solarthemen sprachen mit ihm über die Entwicklung der Photovoltaik und die aktuelle Marktsituation

Windstrom direkt für die Industrie

Der Landesverband Erneuerbare Energien Nordrhein-Westfalen (LEE NRW) schlägt einen Industrie-Windstrom-Pakt vor. Die Politik soll mit großen Energieverbrauchern aus Industrie und Gewerbe sowie Vertre­tern von Kommunen und der Regenerativ-Bran­che einen runden Tisch bilden, um Hemmnisse für eine Direktlieferung von Strom aus neuen Windparks an Industriebetriebe zu beseitigen.

Wie geht es weiter beim Bürgerwind?

Was kann und will der Gesetzgeber tun, um Bür­ger:in­­nen und Kommunen stärker an Windenergie- und Solarparks zu beteiligen? In Bund, Ländern und Branche wird das unterschiedlich beantwortet. Jetzt schafft ein Gutach­ten eine neue Lage.

BEG-Regel für Biomasse-Solar-Kombi unklar

Die neue Richtlinie der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) wirft mit einer Sonderegel für den Klimageschwindigkeits­bonus bei der Installation einer Biomasseheizung technische Fragen auf.

Wann und wie kommt das „Solarpaket“?

Der Großteil des sogenannten Solarpakets der Bundesregierung lässt auf sich warten. Wann die Gesetzesnovelle vom Bundestag beschlossen werden kann und mit welchen Änderungen am ursprünglichen Gesetz­ent­wurf, ist ungewiss.

