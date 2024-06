Neu von Jackery: Mobiler Balkonkraftwerkspeicher Navi 2000 mit integriertem Wechselrichter

Traditionelle Balkonkraftwerke mit fest installierten Heimspeicher bieten hohe Solarerträge, sind jedoch wenig flexibel. Jackery, ein Pionier im Bereich mobiler, sauberer Energielösungen, bringt nun eine revolutionäre Alternative auf den Markt: Jackery Navi 2000 Balkonkraftwerk.

Diese mobile All-in-One-Lösung verfügt über eine kaskadierbare Powerstation mit integriertem Wechselrichter und bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten jenseits des Balkons. Im Set mit vier flexiblen 200W Solarpanels erhältlich, ist das Navi 2000 auch mit allen gängigen Solarmodulen mit MC4-Anschluss kompatibel und kann als Speicher für bestehende Systeme genutzt werden, um von dynamischen Stromtarifen zu profitieren.

Sicherheit und Verlässlichkeit

Sicherheit steht bei Jackery an erster Stelle. Das Navi 2000 erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards für Energiespeicher in Privathaushalten gemäß IEC 62109-1 und -2. Das Gerät ist wetterfest (IP65) und verfügt über eine starke Isolierung sowie ein eigenes Heiz- und Kühlsystem, das extreme Temperaturen von -20 bis 55 °C aushält. Der Lithium-Eisenphosphat-Akku des Navi 2000 ist nicht brennbar, in einem robusten Aluminiumgehäuse untergebracht und gegen Stoßspannungen bis zu 4000 V geschützt.

Vielseitigkeit neu definiert

Das mobile Design des Navi 2000 ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme in wenigen Minuten, ohne dass Schrauben oder Bohren erforderlich sind. Es kann flexibel an verschiedenen Orten eingesetzt werden, sei es am Balkon, im Garten, oder am Ferienhaus. Die Powerstation verfügt zudem über eine Schuko-Steckdose, die bei Stromausfällen oder als mobile Energiequelle genutzt werden kann.

Kraftvolle Leistung

Mit einer Solaranbindung von bis zu 1600 Watt und der Fähigkeit zum bidirektionalen Laden bietet das Navi 2000 eine hohe Eigenverbrauchs Abdeckung. Die wetterfeste Powerstation mit IP65-Zertifizierung hat eine Grundkapazität von 2 kWh, die sich durch zusätzliche Battery Packs auf bis zu 8 kWh erweitern lässt. Neben den flexiblen 200-Watt-Panels von Jackery können alle Solarmodule mit MC4-Anschluss verwendet werden. Das System speist bis zu 800 Watt ins Hausnetz ein und kann dank Smart-Plugs die Leistung dynamisch anpassen. Durch die Funktion des bidirektionalen AC-Ladens kann der Akku innerhalb von 52 Minuten zu 80 % aufgeladen werden. Die Hybrid Charge-Funktion ermöglicht es, in Zeiten niedriger Strompreise, insbesondere im Winter, den Akku effizient zu laden.

Das Jackery Navi 2000 Balkonkraftwerk ist ab sofort mit einer 10-jährigen Garantie erhältlich. Die Speichereinheit inklusive integriertem Wechselrichter kostet 1.799 Euro, während das Solarpanel-Set mit vier flexiblen 200-Watt-Panels und einer speziellen Befestigungslösung 599 Euro kostet. Weitere Informationen finden Sie hier.