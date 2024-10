Neu: Solarthemen-Ausgabe 580 ist erschienen

+++ Netzagentur diskriminiert große Stromspeicher +++ Ampel will per Gesetz Wasserstoff beschleunigen +++ Bayern setzt noch mehr auf Photovoltaik +++ Wasserstoff aus Rheinland-Pfalz +++ Der Boom der großen Stromspeicher +++

Dies sind die Schwerpunktthemen der aktuellen Solarthemen-Ausgabe Nr. 580:

Netzagentur diskriminiert Speicher

Die Bundesnetzagentur erarbeitet derzeit ein neues Positionspapier, wonach Strom­speicher dieselben Baukostenzuschüsse beim Netzanschluss zu zahlen hätten wie zum Beispiel eine Fabrik. Verbände, aber auch Gerichte halten das für diskriminierend.

Der Boom der großen Stromspeicher

In den vergangenen Jahren ist eine wachsende Zahl an großen Strom­speichern in Betrieb gegan­gen. Das Bundeswirtschaftsministerium will diesen Trend unterstützen. Doch Verbände bemängeln weiter­hin vorhandene Hürden.

Ampel will Wasserstoff beschleunigen

Das von der Bundesregierung vorgeschlagene Wasserstoffbeschleunigungsgesetz geht in die Zielgerade. Die Ampelkoalition will es in den kommenden Wochen beschließen.

Förderinstitution ZUG weiter in Zeitverzug

Wenn Fördermittel nicht fließen, so verzögern sich dadurch Projekte für den Klimaschutz und die Energiewende. So haben jetzt einige Kommunen die kommunale Wärmeplanung nach hinten geschoben, weil die An­trags­be­arbeitung durch die bundeseigene Zu­kunft – Umwelt – Gesellschaft (ZUG) gGmbH zu lange dauerte.

Alles auf eine Karte: Bayern setzt auf PV

Die Bayerische Erneuerbare-Energien-Strategie setzt vor allem auf Photovoltaik. Doch für die Windenergie schwächt die neue Stra­te­gie das im Koalitionsver­trag festgelegte Ausbauziel sogar ab.

Grüner Wasserstoff aus Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz hat eine Analyse für den Aufbau einer Wertschöpfungskette zu grünem Wasserstoff im Land erstellt. Ziel ist es, so eine Förderung der Europäischen Union zu erhalten. Derweil warnt Hans-Josef Fell vor Investitionsruinen.

