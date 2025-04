Node Energy wirbt 15 Millionen Euro Finanzierung ein

Die auf grüne Stromlieferverträge spezialisierte node.energy erweitert ihre Finanzierungsspielräume. Mit neu eingeworbenen Investorengeldern will das Unternehmen seine PPA-Plattform um Speicherlösungen erweitern.

Das auf grüne PPA spezialisierte Unternehmen Node Energy (node.energy) hat im Rahmen einer Series-B-Kapitalrunde 15 Millionen Euro an Finanzierung erhalten. Wie das Frankfurter Unternehmen mitteilte, war das Angebot stark überzeichnet. Neben neuen Investoren hätten sich auch Bestandsinvestoren beteiligt. Mit dem frischen Kapital plant node.energy zur führenden Plattform für Grünstrom im Geschäftskundensegment in Deutschland zu werden. Zum Ausbau der Plattform soll auch die Integration von Speicherlösungen kommen. Das Unternehmen bietet Grünstromverträge auch für den Mittelstand sowie kleinere Produzenten von Solar- und Windstrom an.

Damit sei mittelständischen Unternehmen erstmals ein direkter Zugang zu Grünstrom ohne Zwischenhändler möglich. Über die Softwareplattform opti.node erfolge die kontinuierliche Abwicklung der Lieferprozesse, die Abrechnung und die transparente Bereitstellung von Energiedaten zu Reporting- und Controllingzwecken. Die Einsparungen im Vergleich zu herkömmlichen Stromverträgen betragen dabei durchschnittlich zwischen 10 und 25 Prozent der reinen Energiekosten. Die Software komme bereits bei über 14.000 Wind- und PV-Anlagen zum Einsatz. Das entspreche rund einem Drittel der gesamten deutschen Grünstromproduktion.

Matthias Karger, Gründer und CEO von node.energy: „Die Digitalisierung und die Integration von Speicherlösungen sind entscheidend für eine zukunftsfähige Energieversorgung. Speichertechnologien ermöglichen es, Wind- und Solarstrom effizienter zu nutzen und auch in Zeiten schwankender Erzeugung stabile Preise sowie eine zuverlässige Versorgung zu gewährleisten.“

Die Integration von Speicherlösungen soll auch neue Erlösquellen für Betreiber von Wind- und Solarprojekten schaffen. Node.energy will mittelfristig an die Börse, hatte Karger kürzlich im Gespräch mit den Solarthemen erklärt.

