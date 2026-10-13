Neu: Solarthemen-Ausgabe 604 ist heute erschienen

+++ Feilschen um die EEG-Novelle im Bundestag +++ Interview Ursula Heinen-Esser (BEE) +++ Betriebsreportage: Akotec +++ WindSeeG-Novelle +++

Dies sind die Schwerpunktthemen der Solarthemen-Ausgabe Nr. 604 vom 13.10.2026, die heute erschienen ist:

Feilschen um die EEG-Novelle

Es ist eine Kombination aus Zeitdruck und massiven Änderungen am Erneuerbare-Energien-Gesetz, die derzeit die parlamentarischen Verhandlungen bestimmt. Der Zeitplan wird wohl nicht eingehalten. Für die Branche wird es damit so oder so eng.

Interview: BEE-Präsidentin Ursula Heinen-Esser

Die Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie wehrt sich gegen Pläne von Katherina Reiche zur Novelle des EEG und des Netzpakets, in denen sie keine Vorteile für Verbraucher erkennt.

Kollektoren aus der Uckermark: Besuch in Angermünde

Beim Solarthermie-Unternehmen Akotec in Angermünde entstehen kleine und sehr große Vakuumröhrenkollektoren. Wie sich die Firma gegen den Branchentrend stemmt und wo die Geschäftsführerin Katrin Sprenger ihre Zuversicht hernimmt, zeigt ein Besuch vor Ort.

Offshore Wind: Novelle des WindSeeG läuft

Der Bundestag hat in der vergangenen Woche den Gesetzentwurf zur Optimierung und Absicherung des Ausbaus der Windenergie auf See (WindSeeG-Novelle) beraten, um damit den Ausbau wieder in Schwung zu bringen und den Ausbau der Offshore-Wind­ener­­gie mit einem Ausbaukorridor von jährlich 3 Gigawatt ab 2035 zu verstetigen.

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