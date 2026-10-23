Heizungsgesetz: Im Blindflug in die Grüngas- und -heizölquote?

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Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat Eckpunkte für die im Gebäudemodernisierungsgesetz, dem neuen Heizungsgesetz, vorgeschriebene Grüngas- und -heizölquote vorgelegt. Doch ihr und dem Ministerium ist völlig unklar, um welche Mengen es dabei künftig geht. Regierung und Verbände wollen allerdings darauf bestehen, dass jede Kilowattstunde Wärme aus Grüngas oder Grünheizöl lückenlos nachvollziehbar ist.