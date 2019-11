Mieterstrom für die Eifel

Die Euskirchener Baugesellschaft realisiert zusammen mit dem Spezialisten Solarimo zwei Mieterstromprojekte im Westen der Republik.

Die Euskirchener Baugesellschaft (Eugebau) hat zwei Neuprojekte in der Eifel mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. In beiden Fällen wird der Solarstrom in Kooperation mit der Berliner Solarimo für Mieterstromangebote genutzt.

Wie Solarimo mitteilte, kämen für den Neubau in Erftstadt mit 18 Wohneinheiten nicht nur PV-Module auf dem Dach sondern auch eine Solarfassade zum Einsatz. Dort seien 30 Kilowatt (kW) an Spitzenleistung installiert. Der Autarkiegrad des Gebäudes bei der Nutzung von 100 Prozent Mieterstrom betrage 36 Prozent, der Eigenverbrauch liege bei 49 Prozent.

In Euskirchen sind zwei Gebäude für 30 Wohneinheiten mit einer Spitzenleistung von 25 kW Photovoltaik ausgerüstet worden. Dort betrage der Autarkiegrad 29 Prozent bei einem Eigenverbrauch von knapp 90 Prozent für die Mieter.

Der Strom vom Dach sei aufgrund gesetzlicher Vorgaben immer zehn Prozent günstiger als der Preis des lokalen Grundversorgers, erklärt Solarimo. Die Firma ist seit 2018 am Markt und betreut rund 40 Mieterstromprojekte, bereits umgesetzt oder noch in Planung.

28.11.2019 | Quelle: Solarimo | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH