Frankreich: Rekord für Photovoltaik

Grafik: Umweltministerium Frankreich Die Photovoltaik-Kapazitäten steigen in Frankreich kontinuierlich.

Frankreich hat in den ersten neun Monaten des Jahres so viel Photovoltaik-Strom produziert wie nie. Der Anteil am Stromverbrauch erreichte 2,8 Prozent.

In Frankreich wachsen die Kapazitäten der Photovoltaik kontinuierlich. Das teilte das französische Umweltministerium mit. Ende September 2019 betrug die installierte Leistung 9.600 Megawatt (MW). Im laufenden Jahr kamen rund 700 MW dazu, vor allem im Süden des Landes. Die solare Stromproduktion kletterte auf einen neuen Rekord von 9,5 Milliarden Kilowattstunden. Das waren laut der Statistik neun Prozent mehr als im Vorjahr. Der Anteil des Photovoltaik-Stroms am Stromverbrauch in Frankreich erreichte damit 2,8 Prozent. Laut den weiteren Planungen sollen die Solarstrom-Kapazitäten im Nachbarland bis Ende 2023 auf 18.200 bis 20.200 MW steigen. 9.12.2019 | Quelle: Umweltministerium Frankreich | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH