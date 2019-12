Photovoltaik boomt in Europa

Die Photovoltaik ist 2019 in der EU kräftig ausgebaut worden. Das Wachstum lag bei mehr als 100 Prozent.

Das zu Ende gehende Jahr war für die Photovoltaik das beste seit 2010. Das berichtet der Branchenverband Solar Power Europe. Demnach boomte vor allem Spanien. Im größten PV-Markt in Europa wurden 4,7 Gigawatt (GW) an Leistung hinzugefügt.

Insagesamt werden in der EU zum Ende des Jahres 16,7 GW an Photovoltaik neu in Betrieb gegangen sein. Hinter Spanien rangiert laut Solar Power Europe Deutschland mit vier GW, gefolgt von den Niederlanden mit 2,5 GW, Frankreich mit 1,1 GW und Polen mit 784 Megawatt (MW). Ende des Jahres werden in der EU zusammen 132 GW Photovoltaik installiert sein. Das entspreche einem Zuwachs von 14 Prozent im Vergleich zu 115 GW zum Ende 2018.

Der Verband rechnet 2020 mit einem weiteren Wachstum der PV-Installationen um 26% auf 21 GW. Im Jahr darauf soll die neue PV-Leistung auf 21,9 GW und 2022 auf 24,3 GW steigen. Für 2023 rechnen die Branchenvertreter mit 26,8 GW neu installierter Solarstromleistung.

