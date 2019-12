Umwelt-Campus Birkenfeld: Photovoltaik-Strom für Elektrofahrzeuge

Der Umwelt-Campus Birkenfeld an der Hochschule Trier hat drei Solar-Carports erhalten. Diese betanken die Dienstfahrzeuge der Hochschule und weitere 15 öffentliche und private Elektrofahrzeuge.

IBC Solar, Großhändler für Photovoltaik und Energiespeicher, hat zusammen mit der KLE Energie GmbH aus Hoppstädten-Weiersbach in Rheinland-Pfalz ein “Null-Emissions-Mobilitätszentrum“ errichtet. Den Kern des Projekts bilden drei Solar-Carports für Elektrofahrzeuge auf dem Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier. Dort versorgen nun Photovoltaik-Module die Elektrofahrzeuge mit umweltfreundlichem Solarstrom.

Insgesamt wurden drei Carports mit einer Leistung von insgesamt 96,6 Kilowatt auf dem Campus platziert. Ein weiterer Carport mit rund 4 Kilowatt Leistung befindet sich zudem am Bahnhof des Ortes. Um die „Stromer“ der Hochschule mit Energie zu laden, stehen auf dem Campus zwei DC-Schnelladesäulen mit jeweils 75 kW Ladeleistung und eine AC-Ladestation zur Verfügung. Eine weitere AC-Ladestation befindet sich zudem am Bahnhof. Zum Einsatz kommen die öffentlichen Ladestationen für die elektrischen Dienstfahrzeuge der Hochschule. Darüber hinaus werden am Umwelt-Campus Birkenfeld derzeit circa 15 öffentliche und private Elektrofahrzeuge regelmäßig genutzt.

Bis zu 1.000 Tonnen weniger CO2

Pro Jahr werden die Solar-Carports rund 96.000 Kilowattstunden Energie erzeugen. Das bedeutet, dass sie bei einer Betriebszeit von 20 Jahren rund 900 Tonnen umweltschädliches CO2 einsparen werden. Dabei zahlt sich die Investition in umweltverträgliche Solarenergie auch finanziell aus. Denn der Umwelt-Campus Birkenfeld kann in den kommenden 20 Jahren mithilfe der Solar-Carports die Stromkosten reduzieren. Hinzu kommt die Ersparnis für die sogenannte Spitzenlastkappung (Peak-Shaving). Dabei glättet ein Energiemanagementsystem mit einem Batteriespeichersystem Verbrauchsspitzen bei besonders hoher Stromnachfrage an den Carports. Reicht die Kapazität der Batteriespeicher nicht aus, werden die Ladesäulen vom Energiemanagementsystem dynamisch heruntergeregelt. So werden hohe Strombezugskosten vermieden und das Stromnetz entlastet.

“Das Projekt stellt unter Beweis, in welch hohem Maß Solaranlagen in Kombination mit einem intelligenten Energiemanagementsystem, Speicher und E-Mobilität dazu beitragen können, unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Und das nicht nur in urbanen Regionen, sondern auch auf dem Land”, so Udo Möhrstedt, CEO und Vorstandsvorsitzender der IBC Solar AG.

