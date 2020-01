„EnergiespeicherPLUS“ fördert Stromspeicher in Berlin

Seit Beginn dieses Jahres können Anträge für das Förderprogramm für Stromspeicher in Berlin auch elektronisch über die Internetseite des Programms gestallt werden.

Ziel des Programms EnergiespeicherPLUS ist es, den Ausbau der Photovoltaik voranzutreiben. Dabei soll sich der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch auch in sonnen- und windarmen Zeiten erhöhen. Aus Mitteln des Energie- und Klimaschutz­programms gibt es daher Zuschüsse für Stromspeicher in Berlin, wenn die Antragsteller gleichzeitig eine Photovoltaikanlage errichten.

Die IBB Business Team GmbH verwaltet das Förderprogramm für Stromspeicher in Berlin von der Seit dem 1. Januar 2020 steht auf https://www.energiespeicherplus.de/ ein elektronisches Antragsformular zur Verfügung.

Für Stromspeicher in Berlin gibt es über das Programm einen Zuschuss von bis zu 15.000 Euro. Verfügt der Speicher über eine prognosebasierte Betriebsstrategie, so kommt ein Bonus von 300 Euro hinzu. Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Betreiber gleichzeitig mit dem Speicher eine Photovoltaikanlage kaufen und in Betrieb nehmen. Die Förderung lässt sich mit anderen Fördermitteln, z.B. aus dem Förderprogramm für Wirtschaftsnahe Elektromobilität oder aus dem Dachbegrünungsförderprogramm, kombinieren. Alle Besitzerinnen und Besitzer von Gebäuden in Berlin können die Förderung beantragen.

Energiesenatorin Ramona Pop erklärt: „Jede Berlinerin und jeder Berliner kann einen Beitrag zur Energiewende in unserer Hauptstadt leisten. Mit unserem Förderprogramm EnergiespeicherPLUS unterstützen wir dabei. Ich freue mich über das große Interesse. Seit Oktober sind bereits über 200 vorläufige Anträge gestellt worden. Jede neue Photovoltaik­anlage trägt dazu bei, dass wir unserem Ziel klimaneutral zu werden einen Schritt näher kommen.“

6.1.2020 | Quelle: Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | solarserver.de

