KMU wird Mitarbeit in Normungsgremien finanziert

Das Bundeswirtschaftsministerium legt ein neues Förderprogramm auf, um kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu unterstützen, die sich in Standardisierungs- und Normungsgremien engagieren wollen. Dafür können sie bis zu 35.000 Euro erhalten.

Standardisierungs- und Normungsgremien sind auch für Unternehmen in Bereich erneuerbarer Energien von großer Bedeutung. Doch kleine und mittlere Unternehmen beteiligen sich aber eher selten an der Gremienarbeit. Das Technologieförderprogramm „WIPANO – Wissens- und Technologietransfer durch Patente und Normen“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) soll nun die Teilnahme an der Patent- und Normungsförderung erleichtern. Es geht in diesem Jahr in die nächste Runde und enthält neue Förderelemente speziell für kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

Weitere Informationen zum Programm und zur Förderrichtlinie sollen nach Aussage des BMWi unter www.wipano.de zu finden sein. Bislang wurde die Richtlinie aber noch nicht veröffentlicht. Wie der Solarserver recherchierte verfügt auch der Projektträger Jülich, der das Programm verwaltet, noch nicht über Informationen. Diese sind aber in den nächsten Tagen zu erwarten. Darin werden auch genauere Hinweise zur Förderung der Mitarbeit in Normungsgremien enthalten sein.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier: erklärt, es sei wichtig, „dass sich insbesondere junge innovative Unternehmen und Entwickler in die Normung einbringen. „Denn wer den Standard setzt, kann auch den Markt besetzen.“

Mit dem neuen Förderschwerpunkt „Unternehmen – Normung“ will das BMWi eine weitere Maßnahme aus der Industriestrategie 2030 realisieren. Es will KMU und Freiberufler für die Bedeutung von Normung und Standardisierung sensibilisieren und für die Mitarbeit gewinnen. Daher wird das BMWi sie zukünftig mit bis zu 35.000 Euro unterstützen, wenn sie aktiv in Standardisierungs- und Normungsgremien des Deutschen Instituts für Normung (DIN) oder in nationalen und internationalen Ausschüssen mitarbeiten. Das Angebot richtet sich an KMU und Freiberufler, die noch nie oder nicht innerhalb der letzten drei Jahre an Standardisierungs- oder Normungsgremien anerkannter technischer Regelsetzer teilgenommen haben.

6.1.2020 | Solarserver | solarserver.de

© EEM Energy & Environment Media GmbH