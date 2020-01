Die Talanx Gruppe kauft einen weiteren Solarpark in Spanien und investiert so als Versicherer in PV. Verkäufer ist die BayWa r.e. renewable energy GmbH.

Der 50 MWp-Solarpark von Talanx befindet sich nahe Sevilla und wird zu Beginn dieses Jahres an das Stromnetz angeschlossen. Es werden dann rund 30.000 Haushalte mit Strom versorgt werden können. Der Solarpark zählt wie der im Dezember von Talanx gekaufte spanische Solarpark Bienvenida zu den ersten Sonnenkraft-Anlagen in Europa, die komplett ohne Einspeiseförderung auskommen.

Großer Versicherer

Die Talanx, einer von Deutschlands größen Versicherungskonzernen, will mit diesem Engagement laut eigener Aussage ihre Investitionen in alternative Assets kontinuierlich fortsetzen. Ziel ist es, das das angelegte Geld auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsstrategie weiter in verschiedenen Projekten zu streuen. Der Versicherer investiert in PV. Damit profitiert die Talanx laut eigener Aussage von Sonne und Wind gleichermaßen. Das Unternehmen will mit dem Projekt eine nachhaltige Energiegewinnung gewährleisten.

Die Talanx Gruppe hatte bereits im Juni 2019 die Betriebsführung für ihr Onshore-Windpark-Portfolio an Baywa übertragen. „Wir freuen uns, dass unser Kauf dieses Solarparks von unserem Kooperationspartner BayWa r.e. erfolgt. Das unterstreicht unsere bisher sehr gute Zusammenarbeit“, sagt Peter Brodehser, Head of Infrastructure Investments der Talanx.

PV ohne Förderung

Benedikt Ortmann, Global Director of Solar Projects der BayWa r.e. ergänzt: „Mit unserem dritten, komplett förderfreien Solarpark Don Rodrigo 2 zeigen wir erneut, dass die Solarenergie schon heute die günstigste Form der Energieerzeugung ist.“

Bislang hat die Talanx-Gruppe rund 220 Millionen Euro als Fremdkapital zur Finanzierung von Solarparks zur Verfügung gestellt. Der Versicherer investiert in PV. Er nun verfügt über Eigenkapitalinvestments in Onshore-Windkraftprojekte mit einer Gesamtleistung von 300 MW. „Indem wir nach dem Kauf des spanischen Solarparks Bienvenida (180 MW) im Dezember letzten Jahres jetzt wiederholt in einen Solarpark (50 MW) investieren, bauen wir diese Anlageklasse komplementär zu Windenergie kontinuierlich aus“, erläutert Brodehser.

Insgesamt hat die Talanx-Gruppebereits mehr als 2,2 Milliarden Euro in Infrastruktur und erneuerbare Energien investiert. Davon flossen mehr als 1,3 Milliarden Euro direkt in erneuerbare Energien (Wind und Solar). Im November hatte das Unternehmen die von den Vereinten Nationen unterstützten Principles for Responsible Investment (PRI) unterzeichnet. Damit verpflichtet es sich zur nachhaltigen Kapitalanlage.

