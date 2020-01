Singulus liefert Anlagen für CIGS-Solarmodule

Maschinenbauer Singulus Technologies hat mit einem chinesischen Kunden einen Großauftrag zur Lieferung von Produktionsanlagen für CIGS-Solarmodule vereinbart. Das Auftragsvolumen liegt bei 50 Millionen Euro.

Die Singulus Technologies AG liefert Anlagen für CIGS-Solarmodule nach China. CIGS steht für Module, die die Materialien Kupfer, Indium, Galium und Arsenid enthalten. Wie die Firma aus Kahl am Main mitteilte, hat sie mit der Bengbu Design and Research Institute of Glass Industry Co Ltd, einer Tochtergesellschaft der China National Building Materials Group aus Peking einen entsprechenden Vertrag geschlossen. Er sieht die Lieferung von Anlagen zur Produktion von CIGS-Solarmodulen ür den Standort Xuzhou vor.

Das Auftragsvolumen der Anlagen, die Singulus für CIGS-Solarmodule liefert, liegt in der ersten Ausbaustufe bei über 50 Millionen Euro. „Wir freuen uns über diesen Auftrag, der wiederum unsere führende Rolle in der CIGS-Dünnschicht-Solartechnik zeigt“, sagt Singulus-Vorstandsvorsitzender Stefan Rinck. „Unser Kunde CNBM setzt damit planmäßig den Ausbau der CIGS-Technik in China fort und ist mit Abstand der größte Hersteller von CIGS-Solarmodulen.“



Die geplante finale Ausbringungsmenge dieser Fabrik beträgt 300 MW. Dafür ist eine zweite Ausbaustufe am gleichen Standort vorgesehen.

15.1.2020 | Quelle: Singulus Technologies | solarserver.de

