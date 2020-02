SMA beliefert größten Photovoltaikpark der Türkei

SMA hat für Solarprojekte in der Türkei mit einem Gesamtvolumen von 100 MW Verträge mit der Tegnatia Enerji A.Ş unterzeichnet. Darunter sind Wechselrichter für den größten Photovoltaikpark der Türkei

In der Türkei wächst der Energiebedarf rasant. Um ihn zu decken, setzt die türkische Regierung verstärkt auf kostengünstigen Solarstrom. Die installierte Solarleistung soll von heute rund 6 GW bis 2024 auf bis zu 10 GW anwachsen. Dazu werden auch Solarprojekte mit einem Gesamtvolumen von 100 MW beitragen, für deren Belieferung SMA jetzt einen Vertrag mit Tegnatia Enerji A.Ş unterzeichnet hat. Das erste Projekt, für das SMA Wechselrichter und weitere Systemtechnik liefert, ist das 40-MW-PV-Kraftwerk Teksin im Zentrum des Landes. Es soll zum größten Photovoltaikpark der Türkei werden.

Größter Photovoltaik-Park der Türkei

„In den vergangenen Jahren haben wir bereits zahlreiche Projekte in der Türkei beliefert und damit die Entwicklung des lokalen Solarmarkts unterstützt“, sagt dazu Valerio Natalizia, Regional Manager von SMA South Europe. „Das Projekt Teksin wird nach seiner Fertigstellung im Sommer 2020 das größte PV-Kraftwerk der Türkei sein. Die Sunny Central 4400 Wechselrichter, die wir in das Projekt liefern, sind optimal geeignet für Solarkraftwerke mit 1500 Volt DC-Spannung.“

Strategische Partnerschaft

„Mit dem Auftrag bauen wir unsere seit 2014 bestehende strategische Partnerschaft mit SMA in der Türkei aus. Darüber hinaus wollen wir die Zusammenarbeit auch in anderen Märkten intensivieren“, sagt Dr. Mustafa Tiris, General Manager bei Tegnatia: „Das Ziel von Tegnatia ist es, in diesem Jahr bis zu 100 MW Solarstromleistung in der Türkei zu installieren und international zusätzliches Potenzial zu erschließen.“

11.2.2020 | Quelle: SMA | solarserver.de

