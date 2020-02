German Renewables Award 2020: Bewerbungsfrist startet

Im September vergibt das Branchennetzwerk Erneuerbare Energien Hamburg den German Renewables Award 2020. Am 28. Februar startet die Bewerbungsfrist.

Das Branchennetzwerk Erneuerbare Energien Hamburg (EEHH) wird 2020 zum neunten Mal den German Renewables Award vergeben. Dabei verleiht eine Jury mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung, Preise in den Kategorien Lebenswerk, Produktinnovation des Jahres, Projekt des Jahres und Studentenarbeit des Jahres (Bachelor, Diplom, Master). In der Kategorie Lebenswerk bittet das EEHH-Cluster darum, eine Person vorzuschlagen. Hinzu kommt in einem gesonderten Verfahren ein Journalistenpreis, den das Branchennetzwerk zum dritten Mal vergibt.

Alle Preisträger erhalten eine Trophäe und ein Jahr lang kostenlosen Eintritt zu allen Veranstaltungen des EEHH-Clusters. Außerdem dürfen sich die Preisträger im EEHH-Blog per Interview äußern. Für die ausgezeichnete Forschung zu den Grundlagen der erneuerbaren Energien wird der Verfasser oder die Verfasserin einer Studierendenarbeit mit einem Preisgeld von 1.000 Euro gewürdigt.

Zweistufiges Auswahlverfahren

Zur Bewertung der Bewerbungen werden diese auf der EEHH-Website automatisch in eine elektronische Longlist aufgenommen. Daraus bestimmt EEHH eine Shortlist. Das Auswahlverfahren der Jury ist zweistufig. Anschließend wird durch Punktevergabe für alle Bewerbungen der Shortlist die drei besten Bewerbungen in jeder Preiskategorie (bzw. besten Vorschläge bei Lebenswerk) nominiert.

Danach erfolgt in einer finalen Abstimmungssitzung in Hamburg durch erneute Punktevergabe für die drei Nominierten die Auswahl des Preisträgers in jeder Preiskategorie. Dann findet die Verleihung des German Renewables Award 2020 am 22. September 2020 im Opernloft im Alten Fährterminal Altona in Hamburg als Side-Event im Rahmen der WindEnergy Hamburg statt.

Interessierte Bewerber können in der Zeit vom 28. Februar bis zum 15. Mai 2020 ihre Projektvorschläge oder Nominierungen für den German Renewables Award 2020 in elektronischer Form über die EEHH-Website einreichen.

