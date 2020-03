Corona-Virus führt zu Absagen von Photovoltaik- und Energieveranstaltungen

Die Sorge um eine Verbreitung des Corona-Virus führt inzwischen auch zu zahlreichen Absagen von geplanten Veranstaltungen. Allerdings gibt es weiterhin Tagungen und Seminare, die stattfinden sollen.

Auch Messe Düsseldorf GmbH verschiebt wegen des Corona-Virus einige Veranstaltungen. Dazu zählt die Messe Energy Storage Europe, die vom 10. bis 12. März stattfinden sollte. In enger Abstimmung mit allen beteiligten Partnern will die Messegesellschaft zeitnah über alternative Messetermine beraten, um größtmögliche Planungssicherheit zu garantieren.

Damit folge die Messe Düsseldorf der Empfehlung des Krisenstabs der Bundesregierung, bei der Risikobewertung von Großveranstaltungen. Diese sollten die Prinzipien des Robert-Koch-Instituts berücksichtigen, erklärt Werner M. Dornscheidt, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Messe Düsseldorf GmbH. Aufgrund dieser Empfehlung und der zuletzt deutlich gestiegenen Zahl von Infizierten des Corona-Virus auch in Europa habe die Messe Düsseldorf somit die Lage neu bewertet. Hinzu komme die Verunsicherung zahlreicher Aussteller und Besucher der Veranstaltungen im März und außerdem die komplizierte Reisesituation insbesondere für internationale Kunden.

„Diese Entscheidung ist allen Beteiligten nicht leichtgefallen“, sagt Thomas Geisel, Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf und Aufsichtsratsvorsitzender der Messe Düsseldorf GmbH. „Aber die Verschiebungen zum jetzigen Zeitpunkt sind für die Messe Düsseldorf und ihre Kunden angesichts der immer dynamischeren Entwicklungen erforderlich.“

Damit verbunden wird auch die von Eurosolar e.V. organisierte Konferenz IRES 2020, die synchron mit der Energy Storage Europe auf einen noch unbekannten neuen Termin verschoben.

Bereits zuvor war bereits die Messe Light + Building, die vom 8. bis 13. März terminiert war, verlegt worden. Hier steht der neue Termin schon fest. Die Messe wird vom 27. September bis zum 2. Oktober 2020 in Frankfurt am Main stattfinden

Geotherm kurzfristig ebenfalls verschoben

Als nächstes wirkt der Corona-Virus auf die internationale Fachmesse GeoTHERM, die vom 4. bis 6. März laufen sollte. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen und des hohen Anteils internationaler Gästet die Messe Offenburg-Ortenau die Situation sehr kurzfristig neu bewertet. „Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, unsere Kunden, Partner und das gesamte Messeteam haben diese Veranstaltung mit sehr hohem Engagement vorbereitet. Leider bleibt uns aufgrund der hohen Internationalität keine andere Möglichkeit“, so Sandra Kircher, Geschäftsführerin der Messe Offenburg-Ortenau GmbH.



„Wir haben die Situation jeden Tag anhand der dynamischen Entwicklung diskutiert. Und sind nun zu dem Schluss gekommen, dass wir die GeoTHERM in dieser Woche, gerade auch in Anbetracht der hohen Internationalität nicht durchführen können“, erklärt Aufsichtsratsvorsitzender und Oberbürgermeister Marco Steffens die Entscheidung.

WEBUILD Energiesparmesse läuft

Für eine Durchführung ihrer Messe haben sich die Veranstalter der WEBUILD Energiesparmesse entschieden, die diese Woche in der österreichischen Stadt Wels läuft. Auf deren Homepage heißt es: „Derzeit gibt es aus Sicht der Behörden keinen Anlass zur Einschränkung des Messebetriebs am Standort Wels. Sollte sich an dieser Einschätzung etwas ändern, wird die Messe Wels die Empfehlungen und Richtlinien der jeweiligen staatlichen Behörden für ihre Veranstaltungen berücksichtigen und entsprechende Anweisungen umsetzen.“

PV-Symposium in Bad Staffelstein soll stattfiinden

Weiterhin stattfinden soll auch das 35. PV-Symposium im Kloster Banz in Bad Staffelstein. Dieses bleibt somit bislang bei seinem Termin vom 17. bis 19. März. „Angesichts der aktuellen Maßnahmen zur Eingrenzung des Coronavirus Covid-19 in Deutschland haben wir die aktuelle Entwicklung im Blick“, erklärt dazu Bernd Porzelius, der Geschäftsführer der Conexio GmbH: „Als Veranstalter nehmen wir unsere Verantwortung für die Sicherheit unserer Referent*innen, Aussteller und Teilnehmer*innen ernst. Wir beobachten aufmerksam die derzeitige Entwicklung und stehen hierzu, wenn nötig, in Kontakt mit den Behörden. Alle Vorbereitungen zur Konferenz verlaufen wie geplant.“

2.3.2020 | Autor: Andreas Witt | solarserver.de

© EEM Energy & Environment Media GmbH