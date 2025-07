Solarstromspeicher-Ranking der HTW Berlin: Neue Topwerte in 5-Kilowatt-Klasse

Die Forschungsgruppe Solarspeichersysteme der HTW Berlin hat derzeit die Stromspeicher-Inspektion 2026 in Arbeit. Erste Ergebnisse liegen vor. Die PV-Speicher von SAX Power und SMA stellen mit einem System Performance Index (SPI) von über 92,8 Prozent neue Rekorde auf.

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin hat ihre Web-App Stromspeicher-Inspektor um neue Testergebnisse der Solarstromspeicher von SAX Power und SMA erweitert. Beide Hersteller erreichten in der Leistungsklasse der Speichersysteme bis 5 Kilowatt einen System Performance Index (SPI) von über 92,8 Prozent und stellten damit im Solarstromspeicher-Ranking neue Bestwerte auf. Im Rahmen der Stromspeicher-Inspektion bewerten Forschende der HTW Berlin regelmäßig die Energieeffizienz von Batteriesystemen für Privathaushalte. Welche Geräte sie vergleichen, entscheiden die Hersteller, die kontinuierlich Labortestergebnisse ihrer Produkte einreichen können.

Neu in der Web-App Stromspeicher-Inspektor: Der Heimspeicher SMA Home Storage 6.5

Die im hessischen Niestetal ansässige SMA Solar Technology AG ließ ihren Hybridwechselrichter Sunny Boy Smart Energy 5.0 zusammen mit der Lithium-Ionen-Batterie Home Storage 6.5 von Prüfer:innen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) testen. Unter anderem dank des Einsatzes von Siliziumkarbid-Leistungshalbleitern konnte der einphasige Hybridwechselrichter mit sehr hohen Umwandlungswirkungsgraden von im Mittel über 96 Prozent überzeugen. Schwankungen des Stromverbrauchs regelt das SMA-Heimspeichersystem innerhalb von 2 Sekunden aus. Somit gelang es SMA mit einem SPI von 92,8 Prozent den bisherigen SPI-Rekord, den RCT Power sowie Fronius zusammen mit BYD im Jahr 2023 aufstellten, zu übertrumpfen. Dabei macht der von der HTW Berlin ermittelte SPI Photovoltaik-Speichersysteme in zwei Leistungsklassen vergleichbar. Dabei lag der bisherige SPI-Rekord in der kleineren Leistungsklasse bis 5 Kilowatt bei 92,6 Prozent.

SAX Power im Solarstromspeicher-Ranking vorn

In der Web-App Stromspeicher-Inspektor sind ebenfalls neue Testergebnisse des SAX Power Home Plus zu finden – einem Batteriesystem, das auf der sogenannten Multi-Level-Technologie beruht. Das Gerät war bereits im SPI-Ranking der Studie Stromspeicher-Inspektion 2025 vertreten, die im Februar erschien. In der Zwischenzeit konnte SAX Power Stellschrauben zur Systemoptimierung identifizieren und erhöhte standardmäßig die Ladeleistung von 1,4 Kilowatt auf 3,4 Kilowatt. Der Vorteil davon: Das Gerät kann jetzt an wechselnd bewölkten Tagen deutlich besser kurzzeitige Solarstromspitzen speichern. Dadurch gelang es dem Unternehmen seine Wirkungsgradvorteile voll auszuspielen und mit einem sehr guten SPI von 93,2 Prozent einen neuen Effizienzrekord in der 5-Kilowatt-Klasse aufzustellen.

Die neuen Testergebnisse für die Heimspeicher von SAX Power und SMA sind ab sofort in der Web-App Stromspeicher-Inspektor zu finden.

Alle Hersteller zur Teilnahme an der Stromspeicher-Inspektion 2026 eingeladen

Bei den kürzlich in der Web-App Stromspeicher-Inspektor integrierten Testergebnissen handelt es sich um die ersten Ergebnisse der Stromspeicher-Inspektion 2026. Denn bis zum 15. November 2025 können sich Unternehmen noch an der nächsten Ausgabe der Stromspeicher-Inspektion beteiligen. „Wir sind gespannt, welche weiteren Hersteller unserem Aufruf folgen und zu mehr Transparenz im Speichermarkt beitragen“, sagt Nico Orth, Leiter der Stromspeicher-Inspektion an der HTW Berlin.

In dem jährlichen Stromspeichertest vergleicht und bewertet die Forschungsgruppe Solarspeichersysteme der HTW Berlin die Energieeffizienz von Photovoltaik-Batteriesystemen. Seit 2018 beteiligten sich daran 33 Hersteller mit über 90 Speicherlösungen, darunter namhafte Unternehmen wie BYD, Fenecon, Hager Energy, Kostal, Sonnen, Varta und Viessmann. Ferner entwickelte die HTW Berlin den Stromspeicher-Inspektor, um Privatpersonen bei der Suche nach einem passenden und effizienten Heimspeicher zu unterstützen. Denn mit der Web-App können die wichtigsten Effizienzeigenschaften der analysierten Speichersysteme verglichen werden.

Quelle: HTW Berlin | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH