In der bayerischen Stadt Coburg ist die größte Batteriespeicher-Kapazität pro Haushalt in ganz Deutschland installiert. Am Ende der Tabelle befindet sich Frankfurt am Main mit 0,09 kWh. Das zeigt eine Auswertung von Viessmann Climate Solutions.

Der Heiztechnikanbieter Viessmann Climate Solutions hat ausgewertet, welche Landkreise in Deutschland die größten Batteriespeicher-Kapazitäten aufweisen und wie groß die Batteriespeicher-Kapazität im Bundesländer-Vergleich ausfällt. Dazu hat das Unternehmen aktuelle Daten aus dem Marktstammdatenregister für Batteriespeicher mit einer nutzbaren Kapazität von bis zu 20 kWh analysiert.

Deutschlandweit stehen 20,2 Millionen kWh Batteriekapazität in Privathaushalten bereit – im Schnitt 0,55 kWh pro Haushalt. Spitzenreiter Coburg kommt auf 1,43 kWh pro Haushalt. Dahinter folgen Straubing-Bogen und Eichstätt mit je rund 1 kWh. Am Ende der Tabelle befindet sich Frankfurt am Main mit 0,09 kWh. Für einige Städte wie Leipzig oder München gibt es allerdings keine Angaben in dieser Auswertung von Viessmann Climate Solutions.

Seit 2022 hat sich deutschlandweit die nutzbare Kapazität von 4,3 kWh auf 20,2 Millionen kWh fast verfünffacht – die Zahl der Heimspeicher stieg von 500.000 auf 2,4 Millionen. In Wilhelmshaven war der Zuwachs am größten. Die Speicherkapazität wuchs in den vergangenen vier Jahren von 915 kWh auf 8.788 kWh – ein Plus von 861 %. Es folgen Bremen (+841 %), Kiel (+696 %) und Schwerin (+695 %). Gemeinsam ist diesen Städten eine sehr niedrige Ausgangsbasis 2022, was die prozentualen Sprünge erklärt.

Bundesländer: Bayern speichert am meisten

Bayern führt mit 0,73 kWh pro Haushalt und 4,2 Millionen kWh Gesamtkapazität. Das Bundesland verfügt über eine hohe Sonneneinstrahlung, hat strukturell viele Einfamilienhäuser und eine starke Fokussierung auf Photovoltaik. Niedersachsen (0,62 kWh) und Baden-Württemberg (0,61 kWh) folgen. Nordrhein-Westfalen liegt mit 3,9 4,2 Millionen kWh Gesamtkapazität auf Platz zwei, pro Haushalt sind es aber nur 0,45 kWh. Am Ende der Tabelle stehen Ostländer und die Stadtstaaten Berlin (0,11 kWh) und Hamburg (0,12 kWh).

Die vollständige Analyse „Speichermeister-Check 2026“mit sämtlichen Landkreis-Zahlen ist unter diesem Link zu finden.

Enpal hatte 2023 eine Auswertung der Speicherkapazität pro Einwohner vorgelegt.

Quelle: Viessmann Climate Solutions | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH