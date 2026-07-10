EcoFlow integriert PV-Heizstab von my-PV in OCEAN-2-Heimspeicher
PV-Heizstab nutzt überschüssigen Solarstrom automatisch
EcoFlow erweitert sein Heimenergie-Ökosystem um die Integration der Wärmelösungen von my-PV. Nach Unternehmensangaben können Betreiber eines EcoFlow OCEAN 2 Heimspeichersystems sowie eines PowerOcean-Speichers überschüssigen Solarstrom künftig automatisch für die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung nutzen.
Die Integration verbindet die Speichersysteme mit dem PV-Heizstab AC ELWA 2 von my-PV. Sobald der Batteriespeicher vollständig geladen ist, wird überschüssige PV-Energie zur Wärmeerzeugung eingesetzt. Dadurch soll der Eigenverbrauch des Solarstroms steigen.
Modbus TCP ermöglicht lokale Kommunikation
Die Anbindung erfolgt über das Modbus-TCP-Protokoll innerhalb des lokalen Netzwerks. Nach Unternehmensangaben ist für die zentrale Heizfunktion weder eine Cloud-Anbindung noch zusätzliche Hardware erforderlich. Die lokale Kommunikation ermöglicht eine optimierte Nutzung des Solarstroms hinter dem Zähler.
Der PV-Heizstab AC ELWA 2 erhält die Daten zum verfügbaren Solarstromüberschuss in Echtzeit direkt aus dem EcoFlow-System. Auf dieser Grundlage regelt das Gerät seine Heizleistung entsprechend dem verfügbaren PV-Überschuss stufenlos zwischen 0 und 3,5 Kilowatt. Der Stromverbrauch der Wärmelösung wird im Energie-Dashboard des OCEAN-2-Systems dargestellt. Nutzer können außerdem Zieltemperaturen festlegen, Heizzeiten programmieren und eine Boost-Funktion zum schnellen Aufheizen nutzen.
EcoFlow wird 90. Partner im my-PV-Netzwerk
Mit der Kooperation tritt EcoFlow dem offenen Systempartnernetzwerk von my-PV bei. Nach Unternehmensangaben umfasst dieses inzwischen rund 90 Unternehmen. Dr. Gerhard Rimpler, Geschäftsführer der my-PV GmbH, sagt: „Die Partnerschaft zeigt, dass führende Hersteller auf offene Systeme setzen.“
Die technische Integration zwischen EcoFlow OCEAN 2 und der AC-ELWA-2-Produktreihe ist nach Unternehmensangaben ab sofort verfügbar. Eine Anbindung der PV Power-Manager AC•THOR und AC•THOR 9s befindet sich derzeit in Entwicklung.
Mit der Integration koppeln EcoFlow und my-PV Batteriespeicher und Wärmeerzeugung enger miteinander. Die Lösung setzt auf lokale Kommunikation über Modbus TCP und nutzt überschüssigen Solarstrom automatisch für die Wärmeversorgung. Weitere Integrationen innerhalb des my-PV-Portfolios sind angekündigt.
Quelle: EcoFlow GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH
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