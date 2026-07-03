Das Allgäuer Start-up Youliq hat einen Photovoltaik-Batteriespeicher auf den Markt gebracht, den Nutzer:innen als Zweitspeicher in einem bestehenden Photovoltaik-Batteriesystem nutzen können. Das steckerfertige Gerät kann man an eine Haushaltssteckdose anschließen.

Die Youliq GmbH aus Kraftisried im Allgäu hat einen neuen Photovoltaik-Batteriespeicher mit 10,2 kWh Speicherkapazität auf den Markt. Dieser ist laut Hersteller für eine Inbetriebnahme für Nutzerinnen und Nutzer ohne technische Vorkenntnisse ausgelegt. Der Hersteller liefert den Batteriespeicher steckerfertig aus. Nutzer:innen können ihn an eine Haushaltssteckdose anschließen und über das mitgelieferte Auslesegerät sowie die Youliq App einrichten.

Als All-inclusive-System soll der Youliq one alle für den Start erforderlichen Komponenten enthalten. Darunter Wechselrichter, Batteriemanagementsystem, Auslesegerät, App-Anbindung, Lieferung und eine ausführliche Bedienungsanleitung. Kundinnen und Kunden müssen laut Hersteller keine passenden Einzelkomponenten auswählen oder technische Kompatibilitäten prüfen. Bei Fragen unterstützt Youliq per Telefon und E-Mail.

Mit 10,2 kWh Bruttokapazität ab Werk richtet sich der Youliq one vor allem an PV-Haushalte mit erhöhtem Strombedarf – etwa Mehrpersonenhaushalte -, die ihren Eigenverbrauch steigern und Speicherkapazität nachrüsten möchten, ohne Wechselrichter, PV-Komponenten oder vorhandene Infrastruktur auszutauschen. „Viele Menschen wollen ihre Energiezukunft selbst in die Hand nehmen, scheitern aber an komplizierter Technik, unübersichtlichen Angeboten oder hohen Einstiegshürden“, sagt Norbert Baumann, Gründer und Geschäftsführer der Youliq GmbH. „Mit dem Youliq one wollen wir Stromspeicherung so einfach machen, dass sie auch für Haushalte zugänglich wird, die keine technische Vorerfahrung haben.“

Steckerfertiger Batteriespeicher für Nachrüstung in bestehende PV-Anlagen und Batteriesysteme

Ein besonderer Fokus des Youliq one liegt auf der Erweiterung bestehender Energiesysteme. Durch seine AC-gekoppelte Architektur kann man den steckerfertigen Batteriespeicher mit bestehenden Photovoltaik-Anlagen unterschiedlicher Hersteller kombinieren.

Während viele Speichererweiterungen an bestimmte Hersteller, Systemarchitekturen oder proprietäre Erweiterungsmodule gebunden sind, verfolgt Youliq einen offenen Ansatz. Der Photovoltaik-Speicher ist darauf ausgelegt, als zusätzlicher Zweitspeicher in bestehende PV- und Batteriesysteme integriert zu werden. Damit können Haushalte ihre vorhandene Speicherkapazität um 10,2 kWh Bruttokapazität erweitern, ohne das installierte Batteriesystem auszutauschen.

Entwicklung, Fertigung und Software aus Deutschland

Der Youliq one wird in Deutschland entwickelt und gefertigt. Auch die Youliq App und die Gerätesoftware entwickelt das Unternehmen selbst in Deutschland. Die App zeigt unter anderem Füllstand, Lade- und Entladestatus sowie Statistiken zu Netzbezug, Einspeisung, Ladung, Entladung und Ersparnis. Die Stromdaten speichert man aus Datenschutzgründen ausschließlich in Rechenzentren innerhalb der Europäischen Union.

Technisch setzt der Youliq one auf Lithium-Eisenphosphat-Zellchemie. Ergänzend schützen eine Temperaturüberwachung am Schutzkontaktstecker sowie ein Batterie-Management-System. Der Hersteller gibt für die Batteriemodule 6.000 Ladezyklen und 10 Jahre Garantie an.

Der Speicher lädt mit bis zu 2.000 W und entlädt technisch mit bis zu 1.800 W. Für den steckerfertigen Betrieb ist die Entladeleistung werkseitig auf 800 W begrenzt. Für Stromausfälle oder autarke Verbraucher verfügt das Gerät über eine integrierte Steckdose mit bis zu 2.400 W Abgabeleistung.

Quelle: Youliq | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH