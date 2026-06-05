Intersolar: Neuer Smartfox Booster für solare Warmwasserbereitung

Bei Smartfox gibt es einen neuen Booster, der überschüssigen PV-Strom aus der Hausanlage für die Erwärmung von Wasser nutzt. Er kann ohne Erweiterung für Heizleistungen von bis zu 3 KW dienen.

Die österreichische DAFi erweitert ihr Portfolio rund um ihre Smartfox-Produkte. Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich dabei um den neuen Smartfox Booster 3K und der Booster Extension zur Nutzung überschüssiger Photovoltaik-Energie. Die neuen Produkte werden erstmals auf der Intersolar Europe 2026 vorgestellt. Sie sollen eine effiziente, stufenlose Warmwasserbereitung mit überschüssiger Solarenergie ermöglichen. Dies gelte sowohl als eigenständige Lösung als auch als Erweiterung bestehender Energiesysteme.

Der Smartfox Booster diene dazu, überschüssige PV-Energie gezielt für die Warmwasserbereitung nutzbar zu machen. Er lasse sich stufenlos ansteuern bis zu Heizleistungen von 3 Kilowatt (kW). In Kombination mit der neuen Booster Extension sei eine Erweiterung der Leistung auf bis zu 9 kW möglich. Damit eignet sich die Lösung sowohl für klassische Haushaltsanwendungen als auch für größere Warmwasserbedarfe und komplexere Energieanforderungen.

Überschüssige Solarenergie lasse sich so dort nutzen, wo sie den größten Mehrwert schafft. Dies sei im eigenen Gebäude der Fall statt im öffentlichen Netz. Die Lösung könne sowohl für Neuinstallationen als auch zur Nachrüstung bestehender Anlagen dienen.

In der Direct-Link-Anwendung werde der Booster direkt in Haushalte mit bestehender PV-Anlage integriert. Das System erkenne automatisch, ob Energie eingespeist oder aus dem Netz bezogen werde, und regele die Warmwasserbereitung stufenlos auf Basis der aktuell verfügbaren PV-Überschüsse. In Kombination mit dem Smartfox-Energiemanager könne überschüssige Solarenergie in Kombination mit weiteren Verbrauchern wie Wallboxen genutzt werden.

Das Produkt weise ferner eine kompakte Bauweise auf und sei einfach zu installieren. Sie verfüge über eine hohe Kompatibilität mit bestehenden Heizstäben und Smartfox-Einschraubheizkörpern.

Daneben kann das Produkt aber auch ohne eine PV-Anlage zum Einsatz kommen. Dank Cloud-Anbindung lasse sich das System mit dynamischen Stromtarifen verknüpfen und nutze automatisch besonders günstige Stromzeiten für eine effiziente Warmwasserbereitung.

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