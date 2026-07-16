Longi erzielt Rekordwirkungsgrad von 35,5 Prozent für Tandemsolarzellen

Mit 35,5 Prozent hat Longi einen neuen Rekord für den Wirkungsgrad von Tandemsolarzellen aus kristallinem Silizium und Perowskit aufgestellt.

Das chinesische Photovoltaik-Unternehmen Longi hat mit seinen eigenentwickelten Tandemsolarzellen aus kristallinem Silizium und Perowskit einen Zellwirkungsgrad von 35,5 Prozent erreicht. Das European Solar Test Installation (ESTI) hat diesen Wirkungsgrad zertifiziert. Laut Longi handelt es sich um einen neuen Weltrekord für diese Technologie. Kristalline Silizium-Perowskit-Tandemzellen sind nach Ansicht des Unternehmens der technologische Hauptweg hin zu hocheffizienten Zellen der nächsten Generation. Ihr theoretischer Wirkungsgrad liegt bei bis zu 43 Prozent und damit über der Shockley-Queisser-Grenze von 33,7 Prozent, die für herkömmliche Einfachzellen gilt.

Der Wert von 35,5 Prozent ist der jüngste in einer Reihe zertifizierter Ergebnisse. Das Team verzeichnete im November 2023 33,9 Prozent und im Juni 2024 34,6 Prozent. In weniger als einem Jahr danach stieg der Wert von 34,85 Prozent über 35,2 Prozent auf den aktuellen Wert. Die Arbeit haben Forscher:innen im Zentralforschungsinstitut von Longi durchgeführt. Bei Flächen, die näher an industriellen Dimensionen liegen, erreichten Solarzellen von Longi 34,3 Prozent auf 261 cm² und 32,2 Prozent auf 274 cm². Die daraus gefertigten Tandemmodule von Longi verzeichneten Wirkungsgrade von 31,4 Prozent beziehungsweise 29,4 Prozent.

Longi organisiert seine Solarzellen-Entwicklung als mehrstufige Pipeline, wobei eine Generation in der Massenproduktion bleibt, während die nächste bereits in der Entwicklung ist und eine weitere Generation in Reserve gehalten wird. Diese Struktur soll es dem Team ermöglichen, aufeinanderfolgende Laborerfolge in zertifizierte Ergebnisse auf Zell- und Modulebene umzusetzen. Zudem soll es den Übergang der kristallinen Silizium-Perowskit-Tandemtechnologie vom Labor in die industrielle Produktion unterstützen.

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Quelle: Longi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH