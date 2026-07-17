Eine falt- und schwenkbare Photovoltaik-Anlage bietet Schutz vor Sturm und Hagel und optimiert den Solarertrag durch Nachführung. Eine erste Demonstrationsanlage mit einer Leistung von 1,8 kW ist derzeit auf einem Bürogebäude der TU Graz im Einsatz.

Forschende um Armin Buchroithner vom Institut für Elektrische Messtechnik und Sensorik der TU Graz haben eine neuartige Photovoltaik-Anlage entwickelt, das hohe Erträge mit dem Schutz vor Sturm, Hagel und Schnee kombiniert. Die FLAPTrack genannte Anlage richtet die Solarmodule sowohl horizontal als auch vertikal kontinuierlich zum Stand der Sonne aus. FLAP steht für Face-to-Face Lay-Down Anti-Degradation Protection. In der Nacht und bei drohendem Unwetter falten sich die Solarmodule automatisch zusammen und sind so vor Schäden geschützt. Auch Schnee und Staub, der am kommenden Tag für Abschattung sorgen würde, kann sich nicht ablagern. Eine Demonstrationsanlage mit einer Leistung von 1,8 kW ist derzeit auf einem Bürogebäude am Campus Inffeldgasse der TU Graz im Einsatz.

Patentierter Faltmechanismus

„Kerninnovation des Systems ist ein patentierter linearer Aktuator, der die Anlage sowohl zur Sonne ausrichtet als auch zusammenfaltet“, sagt Armin Buchroithner. „Durch diese Doppelfunktion sparen wir Installations- und Betriebskosten, wodurch sich die Wirtschaftlichkeit verbessert.“

Durch die optimale Ausrichtung zur Sonne liefert FLAPTrack einen durchschnittlichen Mehrertrag von knapp 40 Prozent im Vergleich zu fest installierten PV-Modulen. Die Drehung in der Horizontalen erfolgt dabei per Riemenantrieb in einer bodennahen Kreisführung. An einzelnen Tagen lag das Plus sogar bei 56 Prozent. „Entscheidend für die Wirtschaftlichkeit des Systems ist aber die zusätzliche Stromausbeute in den Tagesrandzeiten: Morgens und abends, wenn der allgemeine Stromverbrauch besonders hoch ist, liefert FLAPTrack durch das optimale Sonnenstand-Tracking mehr als doppelt so viel Strom wie traditionelle PV-Anlagen, was auch zur Netzentlastung beiträgt“, so Buchroithner.

Dieser Effekt ist im Winterhalbjahr und an Standorten in höheren Breitengraden durch den niedrigeren Sonnenstand besonders groß. Hinzu kommt, dass der Faltmechanismus die PV-Module frei von Schnee hält, der den Wirkungsgrad gewöhnlicher PV-Anlagen im Winter oft drastisch reduziert.

Neuartige Photovoltaik-Anlage bietet Schutz vor Sturmböen und Hagelschäden

Der Faltmechanismus reduziert die Angriffsfläche für Sturmböen und schützt vor Hagel. Beides ernsthafte Gefahren für PV-Anlagen, die in Folge des Klimawandels tendenziell zunehmen werden. „Kompressionen der Silizium-Waver durch Hageleinschlag können Hotspots verursachen, die durch ihren erhöhten Innenwiderstand den Wirkungsgrad des gesamten Moduls reduzieren“, sagt Buchroithner. Diese Gefahr besteht bei FLAPTrack nicht: Das System, das mit einer lokalen Wetterstation und regionalen Wettervorhersagemodellen gekoppelt ist, klappt die PV-Module bei Sturm- oder Hagelgefahr „face-to-face“ zusammen und legt sie flach am Boden ab. Die Solarmodul-Rückseiten lassen sich mit einem günstigen Hagelnetz vor Einschlägen schützen.

Für einen Langzeittest haben die Forschenden die PV-Anlage mit zahlreichen Sensoren ausgestattet, die Daten zu Wetter, Ertrag, Verschleiß und den auftretenden Kräften bei Wind erheben. Die Daten bilden die Grundlage für die weitere Optimierung des autonomen Betriebs und der Gewichtsreduktion durch Leichtbauweise.

Faltbare Photovoltaik-Anlagen gibt es auch von Helioflex, diese sind für die Überdachung von Klärbecken gedacht.

Quelle: TU Graz | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH