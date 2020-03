Bürgersolarprojekt von Stadtwerken München

Die Stadtwerke München (SWM) haben ihre Bürgersolarprojekt „M-Solar Sonnenbausteine“ innerhalb weniger Tage mit Erfolg beendet. Erst am 02. März hatten die SWM Bürgern ein Investitionsangebot für ein Bürgersolarprojekt in München gemacht. Das Geld kam schnell zusammen.

Mit 120.000 Euro errichten die Stadtwerke jetzt das erste Bürgersolarprojekt. Einen besonderen Anreiz schafft offenbar die Kopplung der Bürgerbeteiligung mit der Bezugsmöglichkeit des damit produzierten Sonnenstroms. Das Angebot haben die SWM über die von eueco initialisierte Beteiligungsplattform adressiert.

Pionierprojekt für die Energiewende in der Stadt

„Bürgerbeteiligungen von Energieversorgungsunternehmen werden in der Praxis fast immer mit Produkten kombiniert“, sagt Josef Baur, Geschäftsführer der eueco und Anbieter der plattformbasierten Bürgerbeteiligung zum Bürgersolarprojekt. „Den SWM gelingt dabei die besondere Verbindung zwischen Projekt und den Bürgerinnen und Bürgern in der Rolle von Prosumern. Das ist absolut einmalig und zeigt die Potentiale der Energiewende in der Stadt“.

Sonnenbausteine Perlach ist das erste Projekt der Stadtwerke München im Rahmen der „M-Solar Sonnenbausteine“. Bürger aus München erhielten erstmalig die Möglichkeit, sich über ein qualifiziertes Nachrangdarlehen an der Finanzierung der PV-Dachanlage in München zu beteiligen. Alle Investoren haben zudem die Möglichkeit, den Sonnenstrom zu beziehen, der auch durch die von ihnen unterstützten Sonnenbausteine produziert wird. Als Anreiz erhalten Sonnenstromkunden 2,0 Prozent Zins, alle anderen Beteiligten 0,5 Prozent. Der Nachweis der Regionalität des Strombezugs erfolgt dabei über Regionalnachweise des Umweltbundesamts.

