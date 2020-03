Kanadisches Sägewerk sägt mit Photovoltaik-Strom

Das kanadische Unternehmen West Fraser hat einen Stromabnahmevertrag mit innogy abgeschlossen. Das innogy Solarkraftwerk Vauxhall soll den Strombedarf der Produktionsstätten von West Fraser in Alberta decken.

innogy hat einen langfristigen Stromabnahmevertrag mit West Fraser Timber Co. LTD (West Fraser) unterzeichnet. Es handelt sich um ein sogenanntes Power Purchase Agreement (PPA), zur Lieferung von Ökostrom aus innogys kanadischem Solarkraftwerk Vauxhall (27 Megawatt). Mit diesem Vertrag bezieht West Fraser, ein führendes holzverarbeitendes Unternehmen aus Nordamerika, einen wesentlichen Teil der benötigten Strommenge, um seine Produktionsstandorte und Sägewerke in Alberta mit grünem Strom versorgen zu können und die unternehmenseigenen Umweltziele zu erreichen.

Die Vertragslaufzeit beträgt zehn Jahre. Wirksam wird die Vereinbarung im Mai 2020. Ab diesem Zeitpunkt liefert das innogy-Solarkraftwerk seine jährliche Gesamtproduktion – etwa 45.000 Megawattstunden Ökostrom – und Herkunftsnachweise an West Fraser.

Keith Moseley, Leiter des Bereichs Commercial bei innogy SE, sagt: „Dieser Vertrag ist beispielhaft für eine moderne Energiewelt, in der sich die erneuerbaren Energien dem Wettbewerb stellen: Der Deal ermöglicht den Betrieb unseres Solarkraftwerks Vauxhall zu Marktbedingungen. Gleichzeitig kann West Fraser seine Produktionsstätten klimafreundlich betreiben, indem der CO2-Ausstoß deutlich reduziert wird.“

Das Solarkraftwerk Vauxhall (Prairie Sunlight III, 27 MW), das in der Region Südalberta, in der Nähe der Stadt Vauxhall liegt, befindet sich derzeit in der Inbetriebnahmephase. Zudem befindet sich ein weiteres Solarprojekt von innogy in direkter Nachbarschaft kurz vor der Fertigstellung. Die Solaranlage in Hull (Prairie Sunlight II, 30 MW) soll im zweiten Quartal 2020 ihren kommerziellen Betrieb aufnehmen. Nach ihrer vollständigen Inbetriebnahme, werden die beiden Solarkraftwerke zusammen genügend grünen Strom erzeugen, um damit rechnerisch rund 12.500 kanadische Haushalte zu versorgen. innogys Tochtergesellschaft BELECTRIC ist für alle Bauarbeiten verantwortlich und wird auch den Betrieb und die Wartung der beiden Photovoltaikanlagen dienstleistend übernehmen.

9.3.2020 | Quelle: innogy | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH