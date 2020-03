Photovoltaik: Einhundert Energie sucht Kapital mit der Crowd

Die auf Mieterstrom mit Photovoltaik spezialisierte Firma Einhundert Energie will Wachstumskapital über eine Crowdinvesting-Plattform einnehmen. So sollen künftig weitere Vorhaben finanziert werden.

Der Mieterstromexperte Einhundert Energie sucht Kapital mit der Crowd. Wie die Firma mitteilte, will sie 500.000 Euro über die Plattform Wiwin einzusammeln. Das Geld soll drei Zwecken dienen. Zum einen werde es für die Weiterentwicklung der Software-Plattform verwendet. Zweitens fließe es in den Aufbau des Vertriebs, Personal und Marketing. Drittens werde es zur Prozessautomatisierung und Projektrealisierung verwendet. Damit will das Kölner Start-Up die Voraussetzungen schaffen, um die wachsende Nachfrage aus der Immobilienwirtschaft nach Photovoltaik-Mieterstromanlagen zu bedienen.

Die Einhundert Energie GmbH betreibt bundesweit Photovoltaikanlagen auf Mehrparteiengebäuden und beliefert die Endverbraucher im Gebäude mit Solarstrom vom Dach. Über eine eigene Software-Plattform visualisiert das Unternehmen alle Stromflüsse im Gebäude und rechnet den aktuellen monatlichen Verbrauch je Wohneinheit ab.

Software macht Stromfluss sichtbar

Aktuell scheitere die Umsetzung von Mieterstromanlagen häufig an den komplexen rechtlichen und regulatorischen Anforderungen. Vermieter hätten meist weder die Zeit noch das erforderliche Know-how. Dort setze Einhundert Energie an: Immobilieneigentümer haben die Möglichkeit, die Planung, Umsetzung und den Betrieb von Photovoltaik-Mieterstromanlagen auszulagern. Sie erhalten eine regelmäßige Pachtzahlung von Einhundert für die Photovoltaikanlage auf dem Dach ihrer Immobilie. Gleichzeitig sparen die Endverbraucher im Gebäude durch einen vergünstigten Stromtarif.



Eine eigens entwickelte Software-Plattform verarbeite die Stromflüsse im Gebäude in Echtzeit. Sie rechne den angefallenen Stromverbrauch individuell monatlich ab und erfülle sämtliche Abrechnungspflichten. Über die Plattform hätten Immobilieneigentümer ihren aktuellen Stromverbrauch, den Anteil an Solarstrom an ihrem gesamten Verbrauch sowie ihre individuelle CO2-Ersparnis stets im Blick. Die Firma will dafür investieren: Einhundert Energie sucht Kapital mit der Crowd.

