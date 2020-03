Carlsberg braut Bier mit Biomasse-Dampfkesselanlage von Viessmann

Der dänische Brauerei-Konzern nutzt an seinem Standort in Serbien erstmals eine Biomasse-Dampfkesselanlage für die Bierproduktion. Die mit Hackschnitzeln befeuerte Anlage kommt von Viessmann.

Null CO 2 -Ausstoß, dafür 100 Prozent erneuerbare Energien nutzen: Das sind Ziele der Carlsberg-Gruppe, dem viertgrößten Brauereikonzern der Welt mit Sitz in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Ein erster Schritt, um diese Ziele zu erreichen, ist die Installation der konzernweit ersten Biomasse-Dampfkesselanlage in der Brauerei Carlsberg Serbia d.o.o in Čelarevo. Die Kesselanlage von Viessmann Industrial Solutions versorgt die Brauerei mit 1,3 Tonnen Sattdampf pro Stunde. Für diesen Schritt in Richtung nachhaltiger Bierproduktion investierte die Carlsberg-Gruppe mehrere Millionen Euro in den neuen mit Hackschnitzel betriebenen Kesselraum.

Zehn Prozent Energieeinsparung

„Carlsberg Serbia verbraucht jetzt durchschnittlich zehn Prozent weniger Energie in der Bierherstellung als vorher, spart CO 2 und schont Ressourcen. Denn die Biomasse-Dampfkesselanlage, die wir in der Brauerei installiert haben, wird ausschließlich mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz befeuert, nämlich mit Hackschnitzeln und Alt-Paletten“, erklärt Patrik Scheiber. Er ist Produktmanager bei der Viessmann Holzfeuerungsanlagen GmbH, einer Tochtergesellschaft der Viessmann Industrial Solutions. Das Unternehmen hat die Holzfeuerungsanlage vom Typ Vitoflex 300-FSR HS geliefert. Die schlüsselfertige Lösung für die Brauerei kam von der Niederlassung Viessmann Belgrad.

Holz als nachwachsender und CO 2 -neutraler Energieträger

In der Herstellung ist Bier, mit seinem enormen Strom- und Wärmebedarf, eines der energieintensivsten Lebensmittel überhaupt. Die Biomasse-Dampfkesselanlage, als wichtiger Bestandteil jeder Brauerei, hat hierbei eine Schlüsselrolle: Ob beim Maischen, Kochen oder bei der Flaschen- und Fassreinigung – überall wird Dampf eingesetzt.

Holz als Brennstoff ist für Brauereien und andere Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie gleich in zweifacher Hinsicht interessant: „Zum einen ist Holz geringeren Preisschwankungen unterworfen als fossile Brennstoffe und muss nicht importiert werden. Das spart Kosten und macht unabhängiger von anderen Märkten. Zum anderen leistet Holz als CO 2 -neutraler Energieträger einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz und zur Nachhaltigkeit“, betont Scheiber. Die bei Carlsberg Serbia installierte Anlage hat eine Nennwärmeleistung von 850 kW und versorgt die Brauerei Čelarevo mit 1,3 Tonnen Sattdampf pro Stunde.

Zur Befeuerung können verschiedene Holzbrennstoffe mit einem Wassergehalt von sechs bis 55 Prozent eingesetzt werden. Zudem erlaubt das System eine Modulation der Leistung von 25 bis 100 Prozent der Dampfproduktion.

25.3.2020 | Quelle: Viessmann | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH