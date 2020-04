Dank eines Klemmsystems soll das neue Montagesystem von CitrinSolar besonders flexibel sein. Es kommt ohne Lochraster aus, das nur bestimmte Positionen für die Befestigungspunkte zulässt.

Mit einem neuen Alu-Montage-Set präsentiert CitrinSolar ein Montagesystem für Photovoltaik und Solarthermie. Denn es kann sowohl für die Installation von Photovoltaik-Modulen als auch von Solarthermie-Kollektoren eingesetzt werden. Das System ist komplett aus Aluminium gefertigt und deshalb leicht, was die Handhabung vor allem bei komplexen Dachinstallationen deutlich vereinfacht. Das macht das System nicht nur viel leichter, sondern auch unempfindlich gegen Korrosion, da galvanische Prozesse ausgeschlossen werden können.

Dank eines Klemmsystems können die Befestigungspunkte entlang der Montageschienen frei verschoben werden. Ein Lochraster, das bei anderen Systemen nur bestimmte Positionen für die Befestigungspunkte zulässt, entfällt bei dem Citrin-System. Das funktioniert so: Die Befestigungselemente für die Dachanbindung an verschiedene Dachtypen sind jeweils mit einem Klemmelement, dem sogenannten Climber, bestückt. Mit dem Climber wird die Montageschiene fest an die Dachanbindung geklemmt. So entsteht ein stabiler Montageunterbau auf dem die Kollektoren oder PV-Module dann laut Hersteller mühelos befestigt werden können. Das neue Klemmsystem macht die Dachmontage deshalb noch einfacher und stabiler, ohne die Optik der Dachfläche unschön unterbrechen zu müssen.

Mit einem breiten Zubehörsortiment werden nahezu alle Einsatzzwecke abgedeckt. Dachhaken-Sets für die Ziegel- und Schiefermontage sowie spezielle Klemmen für Blechfalzdächer sorgen für sicheren Halt auf jedem Dachtyp. Winkel für die Aufständerung oder die Fassadenmontage und Zubehör für die Freiaufstellung runden das Angebot ab.

Das neue Aluminium-Montagesystem für Photovoltaik und Solarthermie von CitrinSolar ist ab sofort lieferbar.

6.4.2020 | Quelle: CitrinSolar | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH