Hochkonzentrierende Photovoltaik: Photon Energy investiert in RayGen

Das australische Unternehmen RayGen hat eine hochkonzentrierende Photovoltaik mit Speichertechnologie entwickelt. Photon Energy will für diese Technologie weltweit als Projektentwickler tätig werden.

Photon Energy N.V., ein weltweit aktives Solarunternehmen mit Sitz in den Niederlanden, ist mit dem australischen Technologieunternehmen RayGen eine strategische Partnerschaft eingegangen. Gemeinsam wollen die Unternehmen erneuerbare Energieprojekte entwickeln und damit die hochkonzentrierende Photovoltaik- und Stromspeichertechnologie von RayGen auf den Markt bringen.

Photon Energy wird als Projektentwickler sowie EPC-Kontraktor und – wo es möglich ist – als Investor der Projekte fungieren, die RayGen zur Verfügung stellt. Die Partnerschaft umfasst die Entwicklung eines Solar-Speicherprojekts mit 100 MW Leistung und 1000 MWh Speicherkapazität. Im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft hat Photon Energy auch eine Minderheitsinvestition an RayGen getätigt.

„Unsere Investition in RayGen ist der erste Schritt in das vorgelagerte Segment der Solarindustrie: Diese machen wir zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Die Beseitigung der Periodizität der Solarenergie und die Sicherstellung ihrer 24-Stunden-Verfügbarkeit zu netzunabhängigen Kosten, die auch beim Stromnetz wettbewerbsfähig sind, ist in diesem Bereich der heilige Gral: RayGen hat ihn gefunden“, sagt Georg Hotar, CEO von Photon Energy.

Hochkonzentrierende Photovoltaik mit Speichertechnologie

Denn RayGen hat eine kostengünstige hochkonzentrierende Photovoltaik-Speicherlösung entwickelt: Die PV-Ultra-Solartechnologie erzeugt Strom und Wärme aus Sonnenlicht, das auf einen auf einem Turm montierten Photovoltaik-Receiver konzentriert wird. Der PV-Ultra-Receiver besteht aus etwa 400 PV-Ultra-Modulen, die jeweils 2,5 kW Strom und 5 kW Wärme erzeugen können. Insgesamt sind es 1 MW Strom und 2 MW Wärme pro PV-Ultra-Feld. PV-Ultra ist ein modulares System, das man um 1-MW-Einheiten vergrößern kann.

RayGen kombiniert PV-Ultra mit dem elektrothermischen Speicherzyklus Thermal Hydro. Dieses speichert die Wärmeenergie in zwei Wasserspeichern mit einem Temperaturunterschied von 90 °C. Bei Bedarf erfolgt die Stromerzeugung über einen thermisch angetriebenen ORC-Motor (Organic Rankine Cycle). Das ist eine Erzeugungstechnologie, die von geothermischen Erzeugungssystemen bekannt ist.

Ein Solar-Speicherprojekt von RayGen ist in Carwarp im Nordwesten des australischen Bundesstaates Victoria geplant. Es soll eine Leistung von 4 MW Solarenergie erbringen. Die Speicherleistung beträgt 3 MW bei 50 MWh Speicherkapazität. RayGen hat kürzlich mit der australischen Agentur für erneuerbare Energien (ARENA) eine Vereinbarung in Höhe von 3 Millionen AUD abgeschlossen. Das Geld soll eine Machbarkeitsstudie für dieses Projekt finanzieren.

8.4.2020 | Quelle: Photon Energy | solarserver.de © EEM Energy & Environment Media GmbH