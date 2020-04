Erweiterung für Photovoltaik-Solarpark Lelystad

Der niederländischen Photovoltaik-Solarpark Lelystad wird erweitert. Bis zum Sommer sollen die Bauarbeiten laut Projektentwickler Goldbeck Solar abgeschlossen sein. Bürger können sich finanziell an dem Projekt beteiligen.

Der Photovoltaik-Projektentwickler Goldbeck Solar hat mit der Vorbereitung von Solarvation II, dem zweiten Bauabschnitt des Photovoltaik-Solarpark Lelystad, begonnen. Das zweite Projektasn dem Standort in den Niederlanden soll im Sommer 2020 fertiggestellt werden und über eine installierte Leistung von 13,7 MW verfügen.

Schwierige Bodenverhältnisse

Schon beim ersten Bauabschnitt vom Photovoltaik-Solarpark Lelystad stellte der Boden Goldbeck Solar vor besondere Herausforderungen. Zum einen wurden großflächig alte Stallungen und Verkehrsflächen zurückgebaut, zum anderen Teil lag das Areal am Wisentweg vor rund 65 Jahren noch gut fünf Meter unter der Wasseroberfläche. Das macht den Boden in dieser Region zum Teil sehr speziell. Dadurch waren in einigen Teilflächen zusätzliche Fundamentierungsarbeiten vonnöten.

Im zweiten Bauabschnitt müssen ebenfalls alte Stallungen abgerissen werden. Die notwendigen Erdarbeiten werden jedoch als weniger beeinträchtigend erwartet als im ersten Bauabschnitt. Der Baustart ist ab Anfang Mai geplant. „Sollte es keine größeren Zwischenfälle geben, werden wir die Erweiterung von Lelystad innerhalb von drei bis vier Monaten realisieren können“, sagt Marcel Stöber, Leiter für das Projektmanagement. Damit kann der Erweiterungsbau voraussichtlich im Laufe des Sommers ans Netz angeschlossen werden.

„Wir waren schon bei der ersten Zusammenarbeit mit Goldbeck Solar sehr zufrieden“, meint Luke Bouwman von Solarvation. „Deshalb war es für uns klar, dass wir auch für den zweiten Bauabschnitt auf Goldbeck Solar vertrauen.“ Nach Fertigstellung des zweiten Teils verfügt der Photovoltaik-Solarpark Lelystad ab Spätsommer 2020 über eine installierte Leistung von insgesamt 41,7 MW. Die Anlage kann über 10.000 Haushalte mit sauberer Energie versorgen. Der CO2-Ausstoß pro Jahr reduziert sich dadurch um rund 20.000 Tonnen.

Bürger als Mitinvestoren

Eine Besonderheit beim Solarpark Lelystad ist, dass Interessenten über zonnepanelendelen.nl ab 25 Euro ein Stück des Parks erwerben können. Jeder Bürger hat dadurch die Möglichkeit, an der nachhaltigen Energiegewinnung in Lelystad teilzunehmen.

