Eurosolar: Regenerative statt Rüstung

Angesichts der aktuellen Diskussionen um die Anschaffung von Kampfjets in Deutschland, fordert die Solarenergievereinigung Eurosolar das Militärbudget für den Klimaschutz zu verwenden.

Eurosolar fordert Regenerative statt Rüstung. Dazu hat die Solarenergievereinigung einen Aufruf gestartet. Weltweit würden fast zwei Billionen US-Dollar für Rüstung ausgegeben, teilte Eurosolar mit. Doch die finanziellen Ressourcen seien vor allem zum Aufbau einer resilienten Wirtschaft auf Basis von 100 Prozent Erneuerbaren Energien nötig.



„Anstatt Relikten aus Zeiten des Kalten Krieges wie der Idee der Nuklearen Teilhabe hinterherzuhinken, müssen wir uns nun mehr denn je darauf besinnen, was wirklich wichtig ist“, so die Organisation. Die Corona-Pandemie zeige eindringlich, wie anfällig die Wirtschafts- und Lebensweise für Störungen sei. Sie stelle darüber hinaus das Konsumverhalten in Frage und biete die historische Chance für eine Zeitenwende.

Rüstungsetat für Energiewende nutzen

Nun müssten alle verfügbaren Ressourcen die fossile Pandemie bekämpfen und der Klimakrise Einhalt gebieten. Eurosolar fordert deshalb, den Rüstungsetat umzuwidmen. Stattdessen will sie ihn für den längst überfälligen und friedensstiftenden energetischen Umbau Deutschlands und Europas zu nutzen.



Statt neuer Kampfjets für die Deutsche Bundeswehr fordert die Organisation, diese Ausgaben für einen die Wirtschaft stützenden und dem Klimanotstand entsprechenden, schnellen Umbau der Energiesysteme zu verwenden. Das sei im Sinne eines ‚Klimaverteidigungsbudgets’ zu verstehen.

Nur eine dezentrale Energieversorgung mit 100 Prozent aus Wind, Sonne, Wasser, Biomasse und Geothermie könne die Abhängigkeit von fossil-atomaren Rohstoffen überwinden und Klimastabilität erreichen. Durch die dezentrale Nutzung der natürlichen Potentiale und im Zusammenspiel mit Speichern und anderen Technologien schüfen die Erneuerbaren die Basis für eine Welt, die durch Kooperation und gegenseitige Hilfe statt Konflikte und Kriege gekennzeichnet sei.

18.5.2020 | Quelle: Eurosolar e.V. | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH