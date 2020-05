Goldbeck: Photovoltaik und Wind in den Niederlanden

Die deutsche Goldbeck Solar realisiert in den Niederlanden eine Photovoltaik-Anlage, die gemeinsam mit einem Windpark gebaut wird und in Betrieb gehen soll.

Der deutsche Anlagenentwickler Goldbeck Solar lässt Photovoltaik und Wind in den Niederlanden entstehen. Wie die Firma aus Hirschberg mitteilte, geht es dabei um den Energiepark Duurkenakker bei Groningen. Bei dem Projekt kombiniert Goldbeck auf einer 50 Hektar großen Fläche einen 64 Megawatt starken Solarpark mit einer Windkraftanlage.



Auftraggeber ist das niederländische Unternehmen Sunvest. Durch die Kombination aus Photovoltaik und Wind auf einer einzigen Fläche liege ein besonderes Augenmerk auf der Koordination beider Objekte. Denn der Energiepark soll innerhalb von sieben Monaten fertiggestellt und im Herbst 2020 in Betrieb genommen werden. Das gelinge somit nur durch eine genaue Planung der Logistik.



„Die Kombination aus Photovoltaik und Wind stellt uns zwar vor logistische Herausforderungen, sie macht das Projekt aber umso spannender. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Sunvest und sind zuversichtlich, den Energiepark innerhalb des geplanten Zeitraums bauen zu können.“ Das sagte Tobias Friedrich, Leiter von Solar Nederland.



Die Solaranlage soll ab Ende 2020 einen wichtigen Beitrag für die Region Midden-Groningen und die nachhaltige Energiegewinnung in den Niederlanden leisten. So will der Energiepark rund 20.000 Haushalte mit sauberem Strom versorgen und pro Jahr die Emissionen von 25.000 Tonnen CO2 eingesparen.

18.5.2020 | Quelle: Goldbeck Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH