Photovoltaik Top Performer: Trina Solar ausgezeichnet

Trina Solar wurde von PV Evolution Labs (PVEL), einem unabhängigen Testlabor für die globale Photovoltaikbranche, als "Top Performer" für herausragende Produktzuverlässigkeit und Leistung unter den globalen Photovoltaik-Modulherstellern ausgezeichnet.

Trina Solar ist eigenen Angaben zufolge einer von nur zwei PV-Modulherstellern mit weltweiter Reichweite, die diese Bewertung zum sechsten Mal in Folge seit Einführung der Photovoltaik Top Performer-Bezeichnung erhalten haben. Die Auszeichnung basiert auf den Ergebnissen des Produktqualifizierungsprogramms (PQP), die PVEL im Zuverlässigkeits-Scorecard für PV-Module 2020 vorgestellt hat. Und zwar im Anschluss an Werksinspektionen, die PVEL in den 18 Monaten vor 2020 durchgeführt hat.

Das PQP wurde mit dem Schwerpunkt auf der Bewertung der Leistung von PV-Modulen im Hinblick auf Temperaturwechsel, feuchte Wärme, mechanisch-dynamische Belastung, potentialinduzierte Degradation und PAN-Files entwickelt. Damit werden Hersteller, die ihre Mitbewerber in Bezug auf Produktqualität und Langlebigkeit übertreffen, unabhängig anerkannt. Käufer von PV-Anlagen sowie Investoren erhalten unabhängige, konsistente Zuverlässigkeits- und Leistungsdaten, die ein effektives Beschaffungsmanagement unterstützen.

Tristan Erion Lorico, Leiter des PV-Modulgeschäfts bei PVEL, sagt: „Die konsistente Spitzenleistung in der PV-Modul-Zuverlässigkeits-Scorecard von PVEL zeigt das Engagement eines Herstellers für die Produktqualität. Bei der Einführung neuer Produkte müssen die Hersteller strenge Qualitätssicherungsstandards einhalten, um ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Leistung ihrer Produkte aufrechtzuerhalten.“

Yin Rongfang, Vice General Manager und Executive Vice President von Trina Solar, sagt: „Es ist sehr erfreulich zu sehen, dass Trina Solar zum sechsten Mal in Folge von einer maßgeblichen unabhängigen Institution wie PVEL als Photovoltaik Top Performer anerkannt wird.“

Yin weiter: „Solarenergie stellt eine langfristige, stabile und nachhaltige Alternative dar. Wir freuen uns darauf, der Anbieter der Wahl für weitere potenzielle Partner zu werden und sie mit äußerst zuverlässigen und ultrahochleistungsfähigen Produkten, wie etwa dem Vertex-Modul, zu beliefern. Diese Hochleistungsmodule werden die weltweite Einführung von Solarstrom weiter beschleunigen, indem sie die BOS-Kosten und die Stromgestehungskosten (LCOE) weiter senken.“

28.5.2020 | Quelle: Trina Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH