Vorstandswechsel bei der IBC Solar AG

Bei der IBC Solar AG, einem Systemhaus für Photovoltaik mit Hauptsitz im fränkischen Bad Staffelstein gibt es zum 1. Juli 2020 einen Vorstandswechsel und strukturelle Veränderungen.

Fred Friedmann, der seit dem 1. Mai 2018 als COO in der Unternehmensleitung der IBC Solar AG tätig war, beim geplanten Vorstandswechsel am 31. Mai als Vorstandsmitglied ausgeschieden.

Als Nachfolger von Friedmann hat der Aufsichtsrat Stefan Horstmann ab dem 1. Juni zum Vorstand, COO, bestellt. Zusammen mit dem Finanzvorstand Lars Degendorfer (CFO) und dem Vorstandsvorsitzenden Udo Möhrstedt (CEO) bildet das Trio nach dem Vorstandswechsel den neuen Gesamtvorstand der IBC Solar AG.

Von Vaillant zu IBC

Horstmann war zuletzt als Group Director für die Lieferkette bei Vaillant tätig. Zuvor sammelte er dort langjährige Erfahrung als IT-Chef. In seiner Funktion als COO der IBC Solar AG verantwortet er die Unternehmensbereiche Logistik, Einkauf, Qualitätssicherung, Produktmanagement, IT, Prozesse & Organisation.

IBC Solar hat Udo Möhrstedt 1982 in Bad Staffelstein gegründet. Er führt das Unternehmen bis heute als Vorstandsvorsitzender. Das Systemhaus ist in Deutschland ein Vorreiter der Energiewende und setzt sich speziell für Energiegenossenschaften mit eigens geplanten Bürger-Solarparks ein. International ist das Unternehmen in über 30 Ländern tätig. Aktuell läuft gegen die Firma bei der Staatsanwaltschaft Hof ein Ermittlungsverfahren wegen Umgehung der Photovoltaik-Anti-Dumping-Maßnahmen der EU.

4.6.2020 | Quelle: IBC Solar AG | www.solarserver.de

© Solarthemen Media GmbH