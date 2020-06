Schleswig-Holstein Solarcup in den September verschoben

Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein haben noch bis zum 20. September Zeit, ein mit Photovoltaik betriebenes Bootes oder Auto zu konstruieren. Dann finden die Lichtflitzer-Rennen in Glücksburg statt.

Pünktlich vor den Sommerferien gibt es für Freizeit-Schüler nun eine weitere Möglichkeit, die Corona-bedingten Muße-Zeiten zuhause mit Experimentieren und Tüfteleien, Spaß und Erfolgserlebnissen zu verbinden und im nächsten Schuljahr nicht nur in Physik zu punkten. Denn auch wer sich fragt, wie das fridays-for-future- Engagement konkret weitergehen wird, kann dem Bau der ersten eigenen Mini-Solaranlage sicherlich Einiges abgewinnen. Wer sich ab sofort bis Ende August zum Schleswig-Holstein Solarcup anmeldet, ob allein oder als Team, erhält einen Solar-Bausatz zum Bau eines kleinen Licht-betriebenen Bootes oder Autos. Bedingung: Teilnahme bei den Landes-Solarmeisterschaften am 20.September in Glücksburg, wo es in mehreren Alters- und Startklassen um die begehrten Pokale geht.

Ursprünglich war der 21. Juni für die Finalläufe vorgesehen, doch dank Corona können bereits Angemeldete noch weitertüfteln und bekommen bis August sicher noch weitere Wettbewerber, egal ob über die Schule, als Sommerferien-Team oder aus dem home office: „Erst jetzt bekommen Viele den Kopf frei und haben wieder Lust, nach vorne zu schauen“, sagt Werner Kiwitt vom artefact-Team.

Der Schleswig-Holstein Solarcup wird schon zum zwölftenmal vom Zentrum für nachhaltige Entwicklung, artefact durchgeführt. Er steht unter der Schirmherrschaft von Bildungsministerin Karin Prien. Hauptsponsoren sind in diesem Jahr der Verein zur Förderung der Energiewende in Schleswig-Holstein und Elektro-Klaas aus Albersdorf. Weitere Unterstützer sind die Nospa, ENERPARC, Greentec Campus, treurat &Partner, S.A.T., SEA und die IG Metall Flensburg.

Titelverteidiger treten wieder an

Anton Wellnitz und Jasper von Spreckelsen jedenfalls wollen auf jeden Fall in der Ultraleichtklasse starten. Schließlich sind sie Titelverteidiger bei den Über-14-Jährigen und wollen den Pokal nicht freiwillig abgeben. Als Landessieger landeten sie im Vorjahr sogar bei den Deutschen Meisterschaften einen Coup und holten den Innovationspreis nach Flensburg, wo sie derzeit die Waldorff-Schule besuchen. „Das war eine tolle Erfahrung und brachte uns ein paar neue Ideen, wie wir unser Fahrzeug diesmal noch schneller machen könnten.“ so Jasper. Ein Neubau ist ohnehin nötig, denn 2020 muss die Karosserie komplett aus Papier oder Pappe gebaut werden.

Alle Infos zum Wettbewerb und der Anmeldung zum Schleswig-Holstein Solarcup finden sich unter dem nebenstehenden Link.

12.6.2020 | Quelle: artefact | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH