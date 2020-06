Schwimmende Photovoltaik für virtuelles Kraftwerk

Die Kölner Next Kraftwerke haben erstmals eine schwimmende Photovoltaikanlage an ihr virtuelles Kraftwerk angeschlossen. Die Anlage befindet sich auf einem See in Salzwedel.

Schwimmende Photovoltaik kommt erstmals für ein virtuelles Kraftwerk zum Einsatz. Das teilte der Betreiber eines solchen Verbundes verschiedener regenerativer Erzeugungsanlagen, Next Kraftwerke, mit. Die Realisierung erfolgte gemeinsam mit den Firmen Solar WO Engineering als Errichter und der 7C Solarparken als Betreiber. Die Anlage verfügt über eine Spitzenleistung von 729 Kilowatt und ist über eine Protokollschnittstelle in das Virtuelle Kraftwerk integriert. Der Markt für solche schwimmenden PV-Anlagen ist dynamisch und wächst.

Next Kraftwerke prognostiziert die Stromproduktion der Anlage und vermarktet anschließend den Strom im Rahmen der Direktvermarktung am Spotmarkt der Strombörse. Mit rund 6.800 Quadratmetern Modulfläche ist die Anlage nur etwas kleiner als ein Fußballfeld. Auf den 85×80 Metern sind knapp 2000 Module verbaut. Die Anlage schwimmt auf einem See bei Salzwedel, der sich auf einem Grundstück des Verbands Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel (VKWA) befindet. Der Verband nutzt den See als Wasserzwischenspeicher–eine Funktion, die die PV-Anlage nicht beeinträchtigt.

Kühlung verspricht gute Performance

Durch die Installation auf dem Wasser wurde für den Bau der Anlage keine anderweitig nutzbare Fläche benötigt. Des Weiteren verspricht die Kühlung durch das Wasser eine gute Performance. Dabei halten Schwimmkörper aus Kunststoff die Anlage auf dem Wasser. Sie bilden auch die Grundlage für einen Steg zum Land, auf dem Kabel laufen, die die Anlage an das Stromnetz anschließen. Ein speziell entwickeltes Ankerdesign aus 43 am Ufer befestigten Stahlseilen stellt zudem sicher, dass die Anlage an Ort und Stelle bleibt. Es berücksichtigt dabei zum Beispiel Winddaten, zu erwartende Schneelasten und die Tiefe des Wassers.

„Wir haben bereits mehrere PV-Anlagen bei Next Kraftwerke in der Vermarktung. Auf Grund der guten Zusammenarbeit war es für uns nur folgerichtig nun auch diese besondere Anlage über Next Kraftwerke an die Börse zu bringen,“ sagt Torsten Oehme, Geschäftsführer von Solar WO Engineering GmbH.

Regeneratives Kraftwerk mit 7,8 GW

„Das Leitsystem unseres Virtuellen Kraftwerks abstrahiert vom Typ der Anlage. Deshalb unterscheidet sich der Anschluss, die Datenkommunikation und die Prognose für uns nicht von anderenAnlagen“, sagt Florian Roeder, Key Account Manager bei Next Kraftwerke. „Wir glauben daran, dass es ein großes Potenzial für schwimmende PV-Anlagen gibt, weil sie einen flächenneutralen Ausbau ermöglichen.“

Next Kraftwerke betreibt eines der größten Virtuellen Kraftwerke in Europa. Im Next Pool sind rund 9100 dezentrale Akteure des Stromsystemsüber eine Plattform vernetzt und somit über das eigens entwickelte Leitsystem steuerbar. Mit einer vernetzten Erzeugungsleistung von rund 7800 Megawatt trägt Next Kraftwerke zum Ausgleich von Frequenzschwankungen im Netz bei. Zusätzlich optimiert das Kölner Unternehmen Stromproduktion und -verbrauch der vernetzten Kunden anhand von Preissignalen. Next vermarktet zudem über den eigenen 24/7-Stromhandel deren Strom an verschiedenen europäischen Börsen.

18.6.2020 | Quelle: Next Kraftwerke | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH