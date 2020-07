OKAL und E3/DC: Fünf Jahre Partnerschaft für klimafreundliches Wohnen

In den vergangenen fünf Jahren entschieden sich die Kunden mehrerer tausend OKAL-Häuser für eine Photovoltaik-Anlage mit Hauskraftwerk von E3/DC. Allein im vergangenen Jahr waren es gut 500.

In den Musterhäusern der OKAL Haus GmbH ist die dezentrale Energiewende bereits Standard: Bei vier von fünf neuen Wohnhäusern entscheiden die Kunden sich vor dem Bau für eine Photovoltaik-Anlage mit Hauskraftwerk. Die passende Speichertechnologie liefert das Osnabrücker Unternehmen E3/DC. Die Partner OKAL und E3/DC blicken inzwischen auf fünf Jahre erfolgreicher Kooperation zurück und wollen künftig noch intensiver zusammenarbeiten.

In den vergangenen fünf Jahren wurden mehrere tausend OKAL-Häuser mit den Speichersystemen von E3/DC ausgestattet, wobei das vergangene Jahr 2019 mit gut 500 Hauskraftwerken das erfolgreichste der Kooperation war. Aufbauend auf diesen Erfolgen ist das gemeinsame Ziel klar: Ausgezeichnete Häuser mit wegweisender Energietechnik als Benchmark zu definieren. Die so ausgestatteten OKAL-Häuser gewinnen die Energie für den Haushalt, die Wärme und die kontrollierte Lüftung zu einem großen Teil vom eigenen Dach. Die Sektorenkopplung wird so im Premium-Fertighaus zum Standard, und in vielen Fällen schaffen die Bauherren mit einer kommunikationsfähigen E3/DC-Wallbox zugleich die Basis für die solare E-Mobilität. Ein weiterer wichtiger Aspekt: Mit dem Hauskraftwerk erhalten OKAL-Kunden eine einzigartige dreiphasige Notstromfunktion, mit der das Hauskraftwerk das gesamte Gebäude mit der gespeicherten Energie und aus der PV-Anlage weiter versorgt, wenn das Stromnetz ausfällt.

Passende Konzepte für jedes Bauprojekt

Anders als bei individuellen Neubauten lassen sich bei den OKAL-Musterhäusern vom kleinen Bungalow bis zur repräsentativen Stadtvilla alle Energiebedarfe recht präzise prognostizieren. OKAL und E3/DC entwickeln für jeden Haustyp das passende Eigenerzeugungskonzept, mit dem sich unter wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten eine optimale Autarkie erreichen lässt. Dabei legt der Haushersteller großen Wert darauf, dass die Kunden mit einer kleinen Speicherkapazität einsteigen und später, beispielsweise mit der Anschaffung eines Elektroautos, noch weitere Batteriemodule nachrüsten können. Die Bandbreite der Möglichkeiten ist so groß wie bei den Hauskonzepten selbst: Von einer kleinen PV-Speicherlösung für den Haushaltsstrom bis hin zur vollen Sektorenkopplung mit Wärme und Mobilität ist alles möglich. Derzeit arbeiten die Partner an einem Konzept für eine Stadtvilla, bei der das leistungsstarke Hauskraftwerk S10 E PRO mit Speicherkapazitäten von 13 bis 39 kWh zum Standard werden soll.

Was für das Hauskraftwerk spricht

OKAL und E3/DC verbindet der Anspruch, mit zukunftsorientierten und durchdachten Produkten Maßstäbe zu setzen. OKAL-Geschäftsführer Stephan Klee: „Wir wollen unseren Kunden die umfassendste Lösung anbieten. Mit dem Hauskraftwerk ist eine maximale Autarkie möglich, weil es an individuelle Anforderungen angepasst wird. Es ist zudem einfach zu installieren, wird von E3/DC ferngewartet und bietet mit der 10-jährigen vollen Systemgarantie ein Höchstmaß an Sicherheit.“

2.7.2020 | Quelle: E3/DC | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH