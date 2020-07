Milk the Sun: Leitfaden für gewerbliche Photovoltaik-Anlagen veröffentlicht

Gesetzliche Betreiberpflichten, Steueraspekte, Wartung und Weiterverkauf: Der Betreiberleitfaden des Online Markplatzes Milk the Sun greift eine Reihe von wichtigen Aspekten rund um gewerbliche Photovoltaik-Anlagen auf.

Der Online-Photovoltaik-Marktplatz Milk the Sun GmbH hat einen Leitfaden für gewerbliche Photovoltaik-Anlagen veröffentlicht. Als Betreiber einer oder sogar mehrerer gewerblicher PV-Anlagen ist es laut Herausgeber oftmals eine echte Herausforderung das eigene System effizient zu managen, bei allen anfallenden Aufgaben sowie rechtlichen und steuerrechtlichen Fragen stets auf dem aktuellen Stand zu sein und bei all den Serviceangeboten auf den Markt nicht den Überblick zu verlieren.

In Zusammenarbeit mit 13 erfahrenen Partnern hat Milk the Sun auf 60 Seiten in 20 Fachartikeln alles zusammengetragen, was man für den erfolgreichen Betrieb einer gewerblichen PV-Anlagen wissen sollte. Dabei lag der Fokus auf Praxisnähe und einen einfachen verständlichen Aufbau. Anhand von vielen Beispielen und Experten-Tipps möchte das Unternehmen den Leserinnen und Lesern helfen, dass die Investition in Photovoltaik in jeder Hinsicht erfolgreich wird.

Unter anderem folgende Themen werden in dem Leitfaden für gewerbliche Photovoltaik-Anlagen behandelt:

Wie Sie Ihre PV-Anlage effizient managen

Welche gesetzlichen Betreiberpflichten es gibt

Welche steuerlichen Themen zu beachten sind

Worauf es bei der richtigen Wartung Ihrer Anlage ankommt

Wie Sie mit der richtigen Auswahl von Dienstleistern Ihre Rendite optimieren

Wie Sie Ihre Anlage optimal weiterverkaufen können

Bei Kritik, Fragen oder Anregungen zu den Inhalten des Leitfadens sind die Autoren an einem Feedback interessiert. Denn Milk the Sun möchte auch das Wissen und die Erfahrungen der Leserinnen und Leser zukünftig in den Leitfaden für gewerbliche Photovoltaik-Anlagen mit einfließen lassen. Der Leitfaden von Milk the Sun ist unter dem nebenstehenden Link kostenlos verfügbar. Zudem erhält man mit dem Download den Newsletter des Unternehmens.

3.7.2020 | Quelle: Milk the Sun GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH