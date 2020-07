Goldbeck realisiert PV-Park für Wemag im Kieswerk

Der Projektenwtickler Goldbeck Solar baut einen Photovoltaikpark mit 76 Megawatt in einem ehemaligen Kies- und Sandbergwerk in Mecklenburg-Vorpommern. Auftraggeber sind Wemag und Sentus.

Goldbeck Solar realisiert einen PV-Park in Zietzlitz für den Schweriner Energieversorger Wemag und das Berliner Finanzierungsunternehmen Sentus. Wie Goldbeck mitteilte, erfolgte der Spatenstich Anfang Juli. Das Projekt mit dem Namen Balder 01 in Mecklenburg-Vorpommern soll im nächsten halben Jahr fertiggestellt und ans Netz angeschlossen werden. Für Goldbeck sei der Solarpark Zietzlitz das größte Projekt in Deutschland mit Förderung.



„Als größtes Ausschreibungsprojekt des EEG ist Zietlitz für uns natürlich etwas Besonderes.“ Das sagte Tobias Schüssler, Geschäftsführer von Goldbeck Solar. „Viel spannender ist aber sicherlich die Lage des neuen Solarparks. Dieser entsteht nämlich in einem ehemaligen Kies- und Sandbergwerk.“ Der Goldbeck PV-Park für Wemag ist da nicht der erste. In Deutschland ist ein ehemaliges Kieswerk auch Standort für die größte schwimmende PV-Anlage.



Nach Ende der sechsmonatigen Bauzeit werde der Solarpark in Zietzlitz über eine Leistung von 76 MW verfügen. Daraus ergebe sich ein jährlicher Stromertrag von knapp über 72.000 Megawattstunden. Zum Einsatz kommen Module der Marke SunTech sowie Wechselrichtern von SMA Zentral. Die Einspeisung erfolge nach Tarif ab Anfang 2021, wenn der Solarpark nach seiner geplanten Fertigstellung an das öffentliche Stromnetz angeschlossen wird.

20.7.2020 | Quelle: Goldbeck Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH