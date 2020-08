Photovoltaik-Solarparks: revolvierende Kreditfazilität von Sunfarming optimiert

Mit der Optimierung der revolvierenden Kreditfazilität über 25 Mio. Euro kann Sunfarming nun deutsche Solaranlagen bis 750 kW sowie Projekte in Polen, die sich noch in der Entwicklung befinden, zwischenfinanzieren.

Die Sunfarming Gruppe aus Erkner, Spezialist für Monitoring und Wartung von Solarparks und damit verbundenen Konzepten wie der Agro-Photovoltaik, hat ihre bestehende 25 Mio. Euro Kredit-Linie neu geordnet. Die revolvierende Kreditfazilität von Sunfarming war ursprünglich lediglich zur Baufinanzierung polnischer Photovoltaik-Freiflächen-CfD-Projekte angedacht. In neuer Gestalt kann sie nunmehr auch deutsche Solaranlagen bis 750 kW sowie Projekte in Polen, die sich noch in der Entwicklung befinden, finanzieren. Das Beratungsunternehmen Capcora begleitete den Prozess als Financial Advisor. Capcora ist eine auf Real Assets spezialisierte Unternehmensberatung und beschafft Eigen-, Mezzanine- und Fremdkapital für Energie- und Infrastrukturprojekte, Immobilien und mittelständische Unternehmen. Im Fokus stehen insbesondere Mezzanine-Finanzierungen zur Rekapitalisierung von gebundener Liquidität in Bestandsportfolien sowie zur Zwischenfinanzierung von Entwicklungen und Baumaßnahmen im Bereich Erneuerbare Energien (Photovoltaik, Onshore Wind) und Immobilien über alternative Finanzierungsquellen.

Die revolvierende Kreditfazilität von Sunfarming mit einer Laufzeit bis September 2022 hat man Ende 2019 mit einem Private Debt Fund aufgesetzt. Bereits 31,4 MW polnischer Solarprojekte konnte man mit den Mitteln finanzieren und bauen. Mit der Vertragserweiterung wird das Finanzierungsportfolio mit knapp 10 MW baureifer EEG-Projekte in Deutschland und einem Portfolio von 16 MW an Greenfield-Projekten, die an einer der nächsten polnischen Auktionen einen Tarif sichern sollen, erweitert.

„Die Problematik, dass Banken kleinteilige Projekte in Polen wie auch in Deutschland nicht gerne in der Bauphase finanzieren bzw. die Vorbereitung der Finanzierung mehr Zeit in Anspruch nimmt als benötigt, wird in der aktuellen Corona Krise noch einmal verschärft. Aus diesem Grund sind wir stolz darauf, dass wir Sunfarming ein weiteres Mal bei der Optimierung Ihrer Finanzierungsstrategie unter die Arme greifen konnten“, erklärt Alexander Kuhn, Managing Partner bei Capcora.

27.8.2020 | Quelle: Capcora GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH