„Startup Energy“: Universität Freiburg und Stiftung Solarenergie fördern Start-ups

Mit der Initiative „Startup Energy“ will die Universität Freiburg innovative Projekte von Studierenden, Forschenden und Gründerinnen und Gründern unterstützen, die im Bereich der dezentralen und erneuerbaren Energieversorgung in Deutschland und Ostafrika arbeiten.

Herausforderungen wie Klimawandel und Ressourcenknappheit erfordern weltweite und ständige Innovationen. Um die größtmögliche Wirkung zu erzielen, müssen sich solche Lösungen auch an lokale Umstände anpassen. Mit der gemeinsamen Initiative „Startup Energy“ fördern die Universität Freiburg und die Stiftung Solarenergie den regionalen und internationalen Austausch zwischen Start-ups, die im Bereich dezentraler und erneuerbarer Energieversorgung in Deutschland und Ostafrika arbeiten. „Mit der Initiative will die Universität Freiburg Studierende, Forschende sowie Gründerinnen und Gründer dazu ermutigen, eigene und innovative Projekte im Energiesektor zu starten. Mit Fokus auf unser universitäres Profilfeld ‚Umwelt und Nachhaltigkeit‘ wollen wir Freiburg als Pionierregion für den Ausbau dezentraler Energien regional und überregional stärken“, betont Gunther Neuhaus, Prorektor für Forschung an der Universität Freiburg.

Der Gedanke hinter „Startup Energy“: für die eigene Idee von anderen lokalen Kontexten lernen. „Energie-Startups in Deutschland und Afrika können auf unterschiedliche Erfahrungen zurückgreifen, was ungenutzte Chancen für dezentrale und erneuerbare Energieversorgung bietet. Wer zu klugen und nachhaltigen Lösungen kommen will, sollte seine Perspektive wechseln und seinen Horizont erweitern können“, sagt Harald Schützeichel, Mitarbeiter im Gründerbüro der Universität Freiburg und Vorstand der Stiftung Solarenergie.

Zwei- bis dreimonatige Veranstaltungen

Den Kern der Initiative bilden Energy Camps. Die zwei- bis dreimonatigen Veranstaltungen für ausgewählte Start-ups finden in Freiburg und Kampala (Uganda) im vierteljährlichen Wechsel statt. Je Energy Camp nehmen bis zu fünf Start-ups teil, die von einer Jury ausgewählt werden. Jedes Start-up erhält innerhalb von zwei bis drei Monaten drei Coachingsitzungen. Diese finden live oder online zu den Themen „Markt und Kunden“, „Produkt“, „Vertrieb“ sowie „Finanzierung“ statt. Am Ende präsentieren die Teams ihre Geschäftsideen und stellen sie bei einem mehrtägigen Workshop vor anderen Start-ups, Investorinnen und Investoren sowie erfahrenen Unternehmerinnen und Unternehmern zur Diskussion. Den Abschluss bildet ein Wettbewerb mit attraktiven Preisen. Die Ausschreibung richtet sich an alle Interessierten. Die Bewerbungsphase für das erste Camp in Freiburg beginnt am 15. September und endet am 31. Oktober 2020.

Bewerbungen zur Teilnahme an „Startup Energy“ sind unter dem nebenstehenden Link möglich.

15.9.2020 | Quelle: Universität Freiburg | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH