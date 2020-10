Armin Froitzheim neuer Technikvorstand von Solarwatt

Solarproduzent Solarwatt hat einen neuen neuer CTO (Chief Technology Officer). Der Physiker Armin Froitzheim gehört seit 1. Oktober dem Vorstand in dieser Funktion an.

Armin Froitzheim ist neuer Technikvorstand von Solarwatt. Das teilte der Dresdner Photovoltaik-Systemanbieter mit. Demnach verantworte der Diplom-Physiker ab sofort die gesamte Forschung und Entwicklung sowie den Bereich Operations. Herr Dr., sagt dazu: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Dr. Froitzheim einen erfahrenen Solar-Experten als CTO gewinnen konnten.“ So äußerte sich Achim Wörner, Vorsitzender des Solarwatt-Verwaltungsrats. Damit setze das Unternehmen die konsequente Ausrichtung auf technologischen Vorsprung fort und vollziehe den nächsten Schritt zur Sektorenkopplung.



Der fünfzigjährige Froitzheim studierte Physik an der Eberhard Karls Universität Tübingen und promovierte am Hahn-Meitner-Institut in Berlin sowie an der Universität in Marburg. Nach Stationen bei der Ersol Solar Energy AG und Bosch Solar Energy leitete er vier Jahre in Arnstadt als Director Operations die Zell- und Modulfertigung bei SolarWorld. Zuletzt war Froitzheim als Head of Engineering Operations Services bei Berliner Glas tätig. „Solarwatt ist das, was man guten Gewissens als Hoffnungsträger für die Energiewende bezeichnen kann. Ich freue mich, jetzt meinen Teil dazu beitragen zu können, dass das Unternehmen seine Stellung als Innovator noch weiter ausbaut.“ Das sagte der neue CTO.

Solarwatt will in Richtung Sektorenkopplung

Die Erweiterung der Geschäftsführung sei eine logische Konsequenz aus dem Wachstum des Unternehmens. In 2020 wird mit einem erwarteten Umsatzplus von 40 Prozent das langjährige Wachstum fortgeschrieben, bestätigt Solarwatt-CEO Detlef Neuhaus: “2020 wird ein weiteres erfolgreiches Jahr mit Rekord-Absätzen in der 27-jährigen Firmengeschichte, darauf können wir uns aber nicht ausruhen. Die strategische Ausrichtung in Richtung Sektorenkopplung erfordert einen noch stärkeren Fokus auf Innovationen. Dr. Froitzheim wird mit seiner Expertise in den kommenden Jahren maßgeblich zur Erreichung unserer Ziele beitragen.”



Auch in Bezug auf die Mitarbeiterzahl zeigt sich laut Neuhaus die positive Unternehmensentwicklung bei Solarwatt: “2020 schaffen wir mehr als 100 neue Stellen in allen Geschäftsbereichen – und diese Entwicklung wird sich auch in den Folgejahren fortsetzen. Wir bieten somit für viele Fachrichtungen einen attraktiven Arbeitsplatz in einer zukunftsweisenden Branche. Wer also in einem innovativen Unternehmen die Zukunft der Energieversorgung mitgestalten will, ist bei Solarwatt herzlich willkommen.“

8.10.2020 | Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH