Green City schlägt bei PV-Innovationsausschreibung zu

Der Energiedienstleister Green City hat bei der jüngsten Innovationsausschreibung für Photovoltaik zugeschlagen. Wie die Münchener Firma mitteilte, habe sie Zuschläge für insgesamt fünf Projekte erhalten. Dazu zähle ein Solarpark im sächsischen Priestewitz mit einer Leistung von 10 Megawatt Spitzenleistung (MWp) mit einem Speicher. Ebenfalls erfolgreich war der Solarpark Schönfeld mit einer Leistung von 3,2 MWp. Zudem hätten drei von der Green City Gruppe eigenen PV-Projektentwicklungen im brandenburgischen Doberlug und im bayerischen Schnabelwaid (Schnabelwaid 1 und 2) einen Zuschlag erhalten.

Marktprämie und PPA

Das Besondere an der Innovationsausschreibung sei, dass die erfolgreichen Bieter einen Teil der Vergütung über eine fixe Marktprämie pro eingespeister kWh erhalten. Ferner könnten sie den weiteren Teil über noch abzuschließende PowerPurchase Agreements (PPAs), also langfristige Stromabnahmeverträge, realisieren.

„Wir werden unsere PV-Pipeline kontinuierlich ausbauen.“ Das kündigte Green City-Teamleiter Frank Polhaus an. „Die Innovationsausschreibung hilft dabei“. Sie spanne „eine einmalige Hängematte aus Vergütungen wie PPA plus fixer Marktprämie nach EEG.“

Das Ergebnis der ersten Innovationsausschreibung habe die Branche mit Spannung erwartet. Das Volumen habe dabei 650 Megawatt betragen. Ursprünglich waren lediglich 400 Megawatt vorgesehen. Da jedoch im vergangenen Jahr wegen der noch fehlenden Verordnung die geplante Innovationsausschreibung mit 250 Megawatt abgesagt werden musste, wurde das Volumen kurzerhand in diesem Jahr mit hinzugenommen. Gebote konnten für Einzelanlagen und Anlagenkombinationen abgegeben werden.

Und das Interesse am Bereich Photovoltaik war groß: Mit 785 MW war die Innovationsausschreibung deutlich überzeichnet. Insgesamt wurden 73 Gebote bezuschlagt, darunter 27 Kombinationen von Solaranlagen und Speichern.

Green City habe bisher mehr als 280 Solarkraftwerke mit mehr als 100 MW Gesamtleistung in Europa realisiert. Daneben bietet das Unternehmen auch Mobilitätslösungen in Städten an. Außerdem bereite das Unternehmen aktuell eine neue Anleiheemission für PV-Projekte vor. Mehrheitlich mit über 50 Prozent ist ferner die gemeinnützige Green City e.V. an der AG beteiligt.

